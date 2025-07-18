В России появится ГОСТ национального пива
Роскачество планирует до конца года разработать ГОСТ, который установит правила отнесения пива к российскому. Как пояснили в организации, главным условием станет 95%-я локализация производства, сообщается на сайте Роскачества.
Уточняется, что в будущем на основе этого стандарта может быть разработан закон, аналогичный законодательству о виноделии, где закреплено понятие «Вино России».
Разработка ГОСТа и пакета поддерживающих мер преследует две основные цели: повышение конкурентоспособности отечественных производителей пива и компонентов для его производства, а также создание и продвижение узнаваемого российского пивного бренда.
Согласно февральскому исследованию ВЦИОМ, почти половина россиян (44%) сообщили о полном отказе от употребления пива.