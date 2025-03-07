Лучшие из первых: как отбирали покорителей космоса

«Первая шестерка испытывала перегрузку вплоть до 12,1 g. Это очень большая величина, но баллистики так рассчитали. Мы специально усиливали центрифугу для того, чтобы она выдержала», – рассказывала позднее врач отряда Адиля Котовская. А Виктор Горбатко в одном из интервью вспоминал: «Было страшно, честно скажу. Тогда нас вращали еще на трофейной центрифуге из Германии. Когда нас первый раз раскрутили до девятикратных перегрузок, она трещала. А когда на 12 g, я уже не думал о перегрузках, я думал, не оборвется ли».