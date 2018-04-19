Впервые почти за 60 лет Кубу возглавил человек не из семьи Кастро

Мигель Диас-Канель (слева) стал преемником Рауля Кастро Ramon Espinosa / AP

Председателем Государственного совета Кубы на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) избран Мигель Диас-Канель, передает Cubadebate. За 57-летнего политика отдали голоса 603 из 604 парламентариев (99,83% голосов). Голосование было безальтернативным – кандидатура Диас-Канеля была единственной.

Диас-Канель станет первым кубинским лидером не из семьи Кастро впервые почти за 60 лет. Он сменит 86-летнего Рауля Кастро, который в 2008 г. занял пост председателя Госсовета после своего брата Фиделя (до этого он два года временно исполнял обязанности председателя из-за плохого самочувствия брата). Фидель Кастро был лидером Кубы с 1959 г.

После отставки Рауль Кастро сохранит некоторые полномочии в Госсовете как первый секретарь единственной в стране партии – Коммунистической партии Кубы.

Сейчас Диас-Канель занимает пост первого зампредседателя Госсовета. О его выдвижении на пост председателя объявили на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти нового созыва 18 апреля, уточняет AP.

Нынешняя управленческая структура Кубы, как и должность председателя Госсовета Кубы, появилась в 1976 г. До этого Фидель Кастро был председателем Совета министров Кубы.

Мигель Диас-Канель родился 20 апреля 1960 г. Он получил образование по профессии инженер-электронщик в Центральном Университете Лас-Вильяс «Марта Абреу» (Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, UCLV) в Санта-Кларе. С 1982 по 1985 г. он проходил службу в Революционных вооруженных силах, после стал преподавать в UCLV. С 1986 г. он занимал различные посты по идеологической линии партии.

С 2009 по 2003 г. Диас-Канель был министром высшего образования Кубы. В феврале 2013 г. его избрали первым заместителем председателя Госсовета Кубы (высшего органа, исполняющего функции главы государства).