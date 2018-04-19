Политика / Международная жизнь

Впервые почти за 60 лет Кубу возглавил человек не из семьи Кастро

За 57-летнего Мигеля Диас-Канеля проголосовали 603 из 604 парламентариев
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Председателем Государственного совета Кубы на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) избран Мигель Диас-Канель, передает Cubadebate. За 57-летнего политика отдали голоса 603 из 604 парламентариев (99,83% голосов). Голосование было безальтернативным – кандидатура Диас-Канеля была единственной.

Диас-Канель станет первым кубинским лидером не из семьи Кастро впервые почти за 60 лет. Он сменит 86-летнего Рауля Кастро, который в 2008 г. занял пост председателя Госсовета после своего брата Фиделя (до этого он два года временно исполнял обязанности председателя из-за плохого самочувствия брата). Фидель Кастро был лидером Кубы с 1959 г.

После отставки Рауль Кастро сохранит некоторые полномочии в Госсовете как первый секретарь единственной в стране партии – Коммунистической партии Кубы.

Сейчас Диас-Канель занимает пост первого зампредседателя Госсовета. О его выдвижении на пост председателя объявили на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти нового созыва 18 апреля, уточняет AP.

Нынешняя управленческая структура Кубы, как и должность председателя Госсовета Кубы, появилась в 1976 г. До этого Фидель Кастро был председателем Совета министров Кубы.

Мигель Диас-Канель родился 20 апреля 1960 г. Он получил образование по профессии инженер-электронщик в Центральном Университете Лас-Вильяс «Марта Абреу» (Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, UCLV) в Санта-Кларе. С 1982 по 1985 г. он проходил службу в Революционных вооруженных силах, после стал преподавать в UCLV. С 1986 г. он занимал различные посты по идеологической линии партии.

С 2009 по 2003 г. Диас-Канель был министром высшего образования Кубы. В феврале 2013 г. его избрали первым заместителем председателя Госсовета Кубы (высшего органа, исполняющего функции главы государства).

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике