Получится ли у Трампа привлечь американцев налоговыми льготами

Основная сложность состоит в том, что большинство инициатив, связанных с изменением налогового законодательства, должны быть утверждены конгрессом. Это можно сделать либо посредством отдельного законопроекта, либо во время согласования бюджета федерального правительства. Если изучить особенность работы конгресса, то в обоих случаях Трампу будет сложно реализовать это обещание. Отдельный законопроект требует работы обеих палат конгресса, которые до конца лета (конец августа – начало сентября) не планируют возвращаться к работе. Но уже осенью перед ними будет стоять задача формирования и утверждения бюджета на 2027 финансовый год (официально начинается 1 октября 2026 г.). И так как весь процесс будет проходить непосредственно перед промежуточными выборами, обе партии постараются использовать это в свою пользу. Например, для утверждения любой инициативы в сенате Трампу потребуется поддержка демократов исходя из процедурных особенностей работы этого органа. При этом, по информации агентства Bloomberg, есть общее согласие обеих партий по вопросу о расширении налоговых льгот на доход от продажи домов.