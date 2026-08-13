Получится ли у Трампа привлечь американцев налоговыми льготами

Получится ли у Трампа привлечь американцев налоговыми льготамиОн пытается любым способом улучшить свои рейтинги
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность пообещать американцам снижение налога на прирост капитала (взимается с прибыли, полученной от продажи имущества или инвестиций) и льготы по налогу на продажу домов стоимостью от $2 млн и ниже. Об этом заявил директор национального экономического совета при Белом доме Стивен Хассетт в ночь на 12 августа в интервью консервативному телеканалу Fox News, поддерживающему администрацию. По его словам, «босс» хотел бы предложить максимальное количество экономически выгодных для граждан инициатив в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, чтобы показать, на что могут пойти республиканцы, если сохранят большинство в обеих палатах конгресса: в сенате и палате представителей.
Налог на прирост капитала может составить 0, 15 или 20% в зависимости от дохода. При этом доходы от краткосрочных активов (те, которыми человек владел год и меньше) облагаются по ставке подоходного налога. В США для этого используется прогрессивная шкала в диапазоне от 10 до 37% в зависимости от уровня дохода. Что касается льгот по налогу на продажу домов, то на август 2026 г. налогом на прирост капитала не облагаются сделки от продажи домов на сумму до $500 000 для супружеских пар.
Основная сложность состоит в том, что большинство инициатив, связанных с изменением налогового законодательства, должны быть утверждены конгрессом. Это можно сделать либо посредством отдельного законопроекта, либо во время согласования бюджета федерального правительства. Если изучить особенность работы конгресса, то в обоих случаях Трампу будет сложно реализовать это обещание. Отдельный законопроект требует работы обеих палат конгресса, которые до конца лета (конец августа – начало сентября) не планируют возвращаться к работе. Но уже осенью перед ними будет стоять задача формирования и утверждения бюджета на 2027 финансовый год (официально начинается 1 октября 2026 г.). И так как весь процесс будет проходить непосредственно перед промежуточными выборами, обе партии постараются использовать это в свою пользу. Например, для утверждения любой инициативы в сенате Трампу потребуется поддержка демократов исходя из процедурных особенностей работы этого органа. При этом, по информации агентства Bloomberg, есть общее согласие обеих партий по вопросу о расширении налоговых льгот на доход от продажи домов.
Сложность принятия этих изменений на законодательном уровне подтверждает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По его словам, демократы обязательно вспомнят, как Трамп сам стопорил работу конгресса. В июне он отказался подписывать двухпартийный законопроект с жилищной реформой, пока конгресс не примет продвигаемую им избирательную реформу SAVE Act.
Даже в случае реализации эти налоговые инициативы вряд ли окажут значительное позитивное влияние на рейтинг Трампа, полагает Черкашин. Несмотря на то что около 60% американцев владеют акциями, больше половины всех активов на американских фондовых биржах принадлежит верхнему 1% богатых домохозяйств, а верхним 10% принадлежит около 90%. Подавляющее большинство остальных держат акции не напрямую, а в виде пенсионных планов. «Индексация под инфляцию (фактически это и будут означать предлагаемые льготы. – «Ведомости»), таким образом, главным образом затронет тех американцев, которые участвуют в выкупах акций американскими корпорациями, – это самые богатые 10%», – подчеркнул эксперт. По его словам, они же в последнее время оплачивают половину всех потребительских расходов в экономике. «Получается, это стимулирование потребления у тех, кто и так уже потребляет, и, скорее всего, оно приведет лишь к дополнительному притоку освобожденных средств в пузырь на фондовом рынке», – сказал Черкашин.
По поводу льгот при продаже домов Черкашин сказал, что расширение лимита налогового вычета на большинство продаж не повлияет – зато может сказаться на привлекательности жилья как класса активов для спекулянтов. «Предлагаемые инициативы пока выглядят не как попытка помочь экономике, а как облаченный в форму предвыборного популизма способ обогатить доноров», – подчеркнул Черкашин.
57%
Исторически партия президента практически всегда лишается большинства в палате представителей и за редким исключением сохраняет свои позиции в сенате. Если посмотреть на агрегированные рейтинги партий, то республиканцы уступают демократам: 41,5% против 48,6% в пользу последних (по намерению голосовать). Но стоит учитывать, что обе партии сохраняют общий высокий антирейтинг примерно на одном уровне, хотя у республиканцев он чуть выше. Например, негативно к их деятельности относятся 55,1%, а к работе демократов – 54,9%.
Что касается лично Трампа, то на протяжении его политической карьеры экономика практически всегда была его козырем. Но согласно совместному исследованию журнала Economist и агентства YouGov, проведенному в июне, 57% считают, что экономическое состояние страны ухудшается. И это в тот момент, когда экономика остается основным вопросом для избирателей при принятии решения, за кого голосовать. Это подтверждают данные июльского исследования Pew Research Center.
Предвыборное обещание, каким бы оно ни было, ни к чему не обязывает Трампа, подчеркнул старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. «Даже если эти планы будет проблематично реализовать в расколотом почти надвое конгрессе, то президент просто переложит ответственность за это либо на демократов, либо на оппонентов из числа республиканцев», – говорит он. Если смотреть с точки зрения политтехнологий, уточнил эксперт, то риторика вокруг понижения налогового бремени – это всегда удобный инструмент для мобилизации электората, обеспокоенного своим экономическим благополучием. Но вероятность того, что Трампу массово поверят, крайне мала, резюмировал Кошкин.