Более 50% избирателей в США заявили об ухудшении их положения при Трампе

Опрос показал, что избиратели чаще доверяют демократам, а не республиканцам в вопросах борьбы с инфляцией и стоимостью жизни. Демократы также получили преимущество в вопросах занятости и экономики – сферах, которые традиционно считались сильными сторонами Республиканской партии. Эти данные свидетельствуют о серьезных проблемах, с которыми Трамп и его партия столкнутся на промежуточных выборах в ноябре, особенно на фоне недовольства избирателей войной в Иране, которая привела к росту цен на топливо, товары и кредиты.