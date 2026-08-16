Более 50% избирателей в США заявили об ухудшении их положения при Трампе
Большинство американских избирателей считают, что при президенте США Дональде Трампе их материальное положение ухудшилось. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Focaldata по заказу Financial Times.
Согласно данным исследования, 53,4% респондентов отметили ухудшение своего материального положения, при этом почти 57% независимых избирателей и почти четверть республиканцев также чувствуют себя хуже при нынешнем президенте.
Опрос показал, что избиратели чаще доверяют демократам, а не республиканцам в вопросах борьбы с инфляцией и стоимостью жизни. Демократы также получили преимущество в вопросах занятости и экономики – сферах, которые традиционно считались сильными сторонами Республиканской партии. Эти данные свидетельствуют о серьезных проблемах, с которыми Трамп и его партия столкнутся на промежуточных выборах в ноябре, особенно на фоне недовольства избирателей войной в Иране, которая привела к росту цен на топливо, товары и кредиты.
Рейтинги одобрения Трампа оказались еще ниже по вопросам инфляции и стоимости жизни. 64% зарегистрированных избирателей не одобряют его действия в этих сферах, включая почти 70% независимых и около трети республиканцев. Почти две трети избирателей считают, что экономика движется в неправильном направлении. И только каждый четвертый оценивает ситуацию положительно. Опрос FT показал, что 55% зарегистрированных избирателей не одобряют работу Трампа на посту президента, включая почти 20% республиканцев.
При ответе на вопрос о том, за кого они планируют голосовать в ноябре, зарегистрированные избиратели отдают предпочтение демократам – 44% против 39% у республиканцев. В Белом доме, комментируя данные опроса, заявили, что администрация продолжает работу над снижением цен на лекарства, возвращением рабочих мест в США и сокращением налогов. Опрос проводился с 7 по 10 августа среди 1913 зарегистрированных избирателей.
В ноябре в ходе промежуточных выборов в США будут избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Сейчас республиканцы контролируют большинство в обеих палатах конгресса: 220 мест в палате представителей и 53 места в сенате.
По прогнозу аналитического агентства Decision Desk HQ (DDHQ), Демократическая партия США может выиграть достаточно мест в конгрессе, чтобы получить большинство в палате представителей и ослабить позиции республиканцев в сенате. Трамп ускоряет продвижение законопроекта Save America Act на фоне опасений, что республиканцы могут потерять контроль хотя бы над одной из палат конгресса. Президент называет реформу мерой защиты от вмешательства в выборы. Оппоненты же считают, что инициатива направлена на получение республиканцами административных преимуществ на местном уровне.