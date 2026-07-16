Лишится ли Дональд Трамп власти после промежуточных выборов

В части прогнозирования результатов промежуточных выборов в ноябре для палаты представителей исследование не отличается уникальностью. Исторически партия президента почти всегда проигрывает нижнюю палату на таких выборах. Что же касается сената, то там позиции президентской партии обычно сохраняются, а иногда могут даже улучшаться. Например, проиграв промежуточные в палату в 2018 г., республиканцы сумели выиграть два дополнительных места в сенате. В 2022 г. демократы проиграли в палате, но сумели выиграть дополнительное место в сенате. В последний раз сенат был разделен 50/50 во время созыва 2021–2023 гг., когда президентом был Джо Байден (2021–2025).