Лишится ли Дональд Трамп власти после промежуточных выборов

Лишится ли Дональд Трамп власти после промежуточных выборовНа промежуточных выборах он может потерять сенат вопреки историческим трендам
Демократическая партия США может выиграть достаточно мест в конгрессе, чтобы получить большинство в палате представителей и ослабить позиции республиканцев в сенате. Об этом говорится в новом прогнозе аналитического агентства Decision Desk HQ (DDHQ). Таким образом, в палате представителей демократы могут увеличить свое присутствие до 227 мест против 208 у республиканцев. А в сенате из 100 мандатов они могут получить 50 против 50 у республиканцев. Шансы демпартии на победу в палате представителей DDHQ оценило в 65%, а шансы на абсолютную победу – в 40%.
В части прогнозирования результатов промежуточных выборов в ноябре для палаты представителей исследование не отличается уникальностью. Исторически партия президента почти всегда проигрывает нижнюю палату на таких выборах. Что же касается сената, то там позиции президентской партии обычно сохраняются, а иногда могут даже улучшаться. Например, проиграв промежуточные в палату в 2018 г., республиканцы сумели выиграть два дополнительных места в сенате. В 2022 г. демократы проиграли в палате, но сумели выиграть дополнительное место в сенате. В последний раз сенат был разделен 50/50 во время созыва 2021–2023 гг., когда президентом был Джо Байден (2021–2025).
В связи с растущей неуверенностью в возможности партии сохранить функционирующее большинство хотя бы в одной из палат Дональд Трамп пытается ускорить принятие законопроекта Save America Act, связанного с реформой избирательной системы. Лично он аргументирует это стремлением защитить избирательный процесс от внешнего и внутреннего вмешательства, включая вбросы и подтасовки. Но его критики из политической и медийной среды видят в этом попытки дать республиканцам административные преимущества на местном уровне.
Правда, несмотря на негативный для себя исторический тренд, у республиканской партии получилось опередить демократов в сборе средств. При поддержке спецкомитетов, связанных с Трампом, к концу мая партия собрала $939 млн. Для сравнения: демократы на тот момент имели в свободном доступе $267 млн. Об этом свидетельствовали данные на сайте Федеральной избирательной комиссии.
Это происходит на фоне подведения итогов партийных праймериз и отбора кандидатов, которые будут баллотироваться в конгресс (переизбирается вся палата представителей и треть сената). Контекст также определяется продолжающимися дискуссиями и спорами в судах и местных легислатурах по поводу перерисовки избирательных округов (джерримендеринг), которая может увеличить преимущество той или иной партии в предстоящей гонке.
Например, согласно Национальному республиканскому комитету конгресса (NRCC), реализация существующих планов перерисовки может упрочить шансы республиканцев в девяти округах (девять мест в палате представителей). По данным газеты The Hill, максимально республиканцы могут расширить это преимущество до 14–16 мест. Для сравнения: демократы могут упрочить свои шансы в шести округах. Но стоит учитывать, что до ноября не во всех штатах, где партии решили перекроить границы округов, они могут успеть сделать это.
В случае реализации сценария, согласно которому демократы сумеют добиться расстановки сил в сенате 50/50, продвижение трамповской повестки серьезно застопорится, говорит американист Павел Кошкин. Он объяснил, что на практике это приведет к большому числу шатдаунов (закрытий правительства) ввиду отсутствия финансирования. «О продвижении узкопартийной повестки при таких раскладах Трампу и вовсе придется забыть», – подчеркнул эксперт.
Проблема не столько в парализации работы сената и конгресса в целом, сколько в растущих шансах внутрипартийной измены, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Он объяснил, что при разделении сената 50/50 его спикер и вице-президент (ныне республиканец Джеймс Вэнс) получает возможность отдавать решающий голос. При этом некоторые противники Трампа среди сенаторов-республиканцев все равно могут отступить от президентской линии, тем самым лишив его возможности реализовать свою повестку. В таком случае Трампу будет сложнее всего продвигать законопроекты, связанные с бюджетом в целом. Разделенный сенат и контроль демократов над палатой представителей могут ограничить Трампа и по военным полномочиям на иранском направлении.
«При этом по линиям миграции, тарифов и санкций Белый дом по‑прежнему сохраняет широкие возможности для односторонних действий, опираясь на исполнительные полномочия президента», – резюмировал Козлов.