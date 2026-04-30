Минтруд: в России не планируется повышение пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста не планируется, заверили в Минтруде РФ, отвечая на запрос зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина.
«Сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста – как до 2028 г., так и после него», – говорится в ответе (цитата по ТАСС).
Прочих параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается, добавили в ведомстве.
В феврале в Минтруде также исключили повышение пенсионного возраста. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что в России не планируется его пересмотр из-за кадровых проблем. Он подчеркнул, что пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до конца 2032 г.
С 2019 г. в России стартовала пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 г. возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.