В Минтруде исключили повышение пенсионного возраста из-за кадровых проблем

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% – выше прогнозируемого уровня инфляции. Кроме того, социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы тем же темпом, что и рост прожиточного минимума пенсионера. Путин отмечал, что необходимые средства уже предусмотрены как в федеральном бюджете, так и в бюджете Социального фонда.