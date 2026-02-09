Газета
В Минтруде исключили повышение пенсионного возраста из-за кадровых проблем

В России не планируется пересмотр пенсионного возраста из-за кадровых проблем. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью «Эксперту». Он подчеркнул, что основной кадровый резерв правительство видит в привлечении молодежи.

Глава Минтруда также отметил, что вопрос изменения пенсионного возраста не стоит на повестке дня. Он подчеркнул, что пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до конца 2032 г.

По словам Котякова, старшее поколение остается ценным активом для предприятий. Компании заинтересованы в сохранении опытных работников, которые часто выступают наставниками для молодых специалистов. При этом, по словам министра, молодежь в возрасте от 18 до 27 лет является основным кадровым ресурсом на сегодняшний день.

Мишустин: власти продолжат повышать пенсии в России

Общество

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ноябре 2025 г. также говорил, что власти России не обсуждают вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. «В Государственной думе законопроектов на эту тему нет», – подчеркнул парламентарий, добавив, что подобные разговоры не ведутся ни на каких площадках и в каких-либо форматах.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% – выше прогнозируемого уровня инфляции. Кроме того, социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы тем же темпом, что и рост прожиточного минимума пенсионера. Путин отмечал, что необходимые средства уже предусмотрены как в федеральном бюджете, так и в бюджете Социального фонда.

