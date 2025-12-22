Мишустин: власти продолжат повышать пенсии в России
Правительство России намерено и дальше повышать пенсии по старости. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
По его словам, увеличение продолжительности жизни и поддержка активного долголетия остаются ключевыми приоритетами государственной политики. Для этого утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста на ближайшие пять лет.
«Предусмотрено дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения. Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам», – подчеркнул глава кабмина.
11 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% – выше прогнозируемого уровня инфляции. Об этом лидер РФ заявил на совещании по экономическим вопросам.
Кроме того, социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы тем же темпом, что и рост прожиточного минимума пенсионера. Путин отмечал, что необходимые средства уже предусмотрены как в федеральном бюджете, так и в бюджете Социального фонда.