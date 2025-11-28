В ГД опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста
Власти России не обсуждают вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя ТАСС распространившиеся в медиапространстве сообщения о якобы готовящихся изменениях.
«В Государственной думе законопроектов на эту тему нет», – подчеркнул парламентарий, добавив, что подобные разговоры не ведутся ни на каких площадках и в каких форматах.
Нилов призвал прекратить сеять панику и повышать социальную напряженность.
16 ноября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью ТАСС рассказала, что при отсрочке выхода на пенсию на пять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся на 36%, а фиксированная часть – на 45%. Отложенная на 10 лет пенсия проиндексирует индивидуальные пенсионные коэффициенты в 2,32 раза, а фиксированную часть – в 2,11 раза.
19 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что пенсионный возраст в России повышаться не будет. Он отметил, что слова Бессараб интерпретировали неправильно: она заявила, что выплаты будут увеличены, если выйти на пенсию на 10 лет позже.