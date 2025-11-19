Володин: пенсионный возраст в России повышаться не будет

16 ноября Бессараб в интервью ТАСС рассказала, что при отсрочке выхода на пенсию на пять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся на 36%, а фиксированная часть – на 45%. Отложенная на 10 лет пенсия проиндексирует индивидуальные пенсионные коэффициенты в 2,32 раза, а фиксированную часть – в 2,11 раза.