Володин: пенсионный возраст в России повышаться не будет
Пенсионный возраст в России повышаться не будет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Он подчеркнул, что слова члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб интерпретировали неправильно. Она заявила, что выплаты будут увеличены, если выйти на пенсию на 10 лет позже.
«Это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать», – добавил Володин (цитата по ТАСС).
16 ноября Бессараб в интервью ТАСС рассказала, что при отсрочке выхода на пенсию на пять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся на 36%, а фиксированная часть – на 45%. Отложенная на 10 лет пенсия проиндексирует индивидуальные пенсионные коэффициенты в 2,32 раза, а фиксированную часть – в 2,11 раза.
25 октября депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пожилые граждане, начавшие трудовую деятельность до 1997 г., могут рассчитывать на дополнительную прибавку к пенсии после подтверждения своего стажа. Для этого необходимо подать заявление в отделение Социального фонда по месту жительства и предоставить подтверждающие трудовой стаж документы.