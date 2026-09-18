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С Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

Ксения Наумчик
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Старт ракеты и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска ракета была взята на сопровождение наземными системами управления космического центра имени Германа Титова.

В Минобороны сообщили, что в расчетное время космический аппарат вышел на целевую орбиту и был принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

В ведомстве отметили, что бортовые системы космического аппарата также функционируют в штатном режиме.

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