С Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Старт ракеты и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска ракета была взята на сопровождение наземными системами управления космического центра имени Германа Титова.
В Минобороны сообщили, что в расчетное время космический аппарат вышел на целевую орбиту и был принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
В ведомстве отметили, что бортовые системы космического аппарата также функционируют в штатном режиме.