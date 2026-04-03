Минобороны сообщило о выводе космического аппарата на целевую орбиту
Космический аппарат Министерства обороны (РФ) вывели на целевую орбиту и приняли на управление средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в оборонном ведомстве.
С аппаратом установили телеметрическую связь, его бортовые системы работают в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
В начале февраля космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с аппаратами в интересах Минобороны РФ.