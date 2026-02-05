Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Космические войска запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»

Ведомости

Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» с аппаратами в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, пуск был выполнен 5 февраля в 21:59 мск. Его проводил боевой расчет космических войск.

25 декабря Воздушно-космические силы РФ также провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Запуск также осуществил боевой расчет космических войск, назначение аппарата не раскрывалось.

26 декабря Минобороны сообщило, что аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Военные отмечали, что бортовые системы аппарата работали в штатном режиме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте