Космические войска запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»
Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» с аппаратами в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, пуск был выполнен 5 февраля в 21:59 мск. Его проводил боевой расчет космических войск.
25 декабря Воздушно-космические силы РФ также провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Запуск также осуществил боевой расчет космических войск, назначение аппарата не раскрывалось.
26 декабря Минобороны сообщило, что аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Военные отмечали, что бортовые системы аппарата работали в штатном режиме.