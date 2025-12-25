Газета
Политика

Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк»

Ведомости

ВКС России успешно провели пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, запуск состоялся 25 декабря в 17:11 мск с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ «Плесецк» в Архангельской области.

Пуск был выполнен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил. Подробности о назначении выведенного на орбиту аппарата не раскрываются.

25 ноября космические войска также осуществили пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2». Он также прошел с космодрома «Плесецк». Предыдущий пуск этой ракеты состоялся 21 августа – «Ангара-1.2» в расчетное время успешно вывела военные спутники на орбиты. В Минобороны отмечали, что наземные средства ВКС приняли аппараты на управление, а их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

