Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк»
ВКС России успешно провели пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, запуск состоялся 25 декабря в 17:11 мск с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ «Плесецк» в Архангельской области.
Пуск был выполнен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил. Подробности о назначении выведенного на орбиту аппарата не раскрываются.
25 ноября космические войска также осуществили пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2». Он также прошел с космодрома «Плесецк». Предыдущий пуск этой ракеты состоялся 21 августа – «Ангара-1.2» в расчетное время успешно вывела военные спутники на орбиты. В Минобороны отмечали, что наземные средства ВКС приняли аппараты на управление, а их бортовые системы функционируют в штатном режиме.