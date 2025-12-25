Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк»

25 ноября космические войска также осуществили пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2». Он также прошел с космодрома «Плесецк». Предыдущий пуск этой ракеты состоялся 21 августа – «Ангара-1.2» в расчетное время успешно вывела военные спутники на орбиты. В Минобороны отмечали, что наземные средства ВКС приняли аппараты на управление, а их бортовые системы функционируют в штатном режиме.