Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту военные спутники
Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» в расчетное время успешно вывела военные спутники на целевые орбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «РИА Новости».
В сообщении оборонного ведомства говорится, что сейчас наземные силы воздушно-космических войск приняли аппараты на управление.
Войска установили с ними телеметрическую связь. По данным ВКС, бортовые системы спутников функционируют в штатном режиме.
21 августа с космодрома Плесецк в Архангельской области в 12:32 мск космические войска успешно запустили ракету-носитель легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны.
Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».