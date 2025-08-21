В Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2»
С космодрома Плесецк в Архангельской области в 12:32 мск космические войска успешно запустили ракету-носитель легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».
16 марта Минобороны сообщало о пуске аналогичной ракеты-носителя. «РИА Новости» тогда сообщало, что ракета вывела на орбиту военные спутники. Космические аппараты были выведены на целевые орбиты и «приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
Впервые «Ангара А5» была запущена с космодрома Восточный в апреле 2024 г. Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей.
Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».