В Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2»

16 марта Минобороны сообщало о пуске аналогичной ракеты-носителя. «РИА Новости» тогда сообщало, что ракета вывела на орбиту военные спутники. Космические аппараты были выведены на целевые орбиты и «приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.