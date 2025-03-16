Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минобороны сообщило о запуске ракеты «Ангара» со спутниками

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Ангара 1.2» со спутниками, сообщили в Минобороны РФ, передает «РИА Новости».

Старт состоялся в 13:50 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники были запущены в интересах Минобороны.

Позднее агентство со ссылкой на оборонное ведомство сообщило, что ракета вывела на орбиту военные спутники. Космические аппараты были выведены на целевые орбиты и «приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Минобороны в сентябре 2024 г. сообщило о запуске «Ангары 1.2» с космодрома Плесецк. Тогда космические аппараты, запущенные при помощи ракеты-носителя, были успешно выведены на целевые орбиты.

В апреле 2024 г. ракета-носитель «Ангара А5» была впервые запущена с космодрома Восточный. Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. 

Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени модуль УРМ, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных