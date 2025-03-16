Минобороны сообщило о запуске ракеты «Ангара» со спутниками
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Ангара 1.2» со спутниками, сообщили в Минобороны РФ, передает «РИА Новости».
Старт состоялся в 13:50 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники были запущены в интересах Минобороны.
Позднее агентство со ссылкой на оборонное ведомство сообщило, что ракета вывела на орбиту военные спутники. Космические аппараты были выведены на целевые орбиты и «приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.
Минобороны в сентябре 2024 г. сообщило о запуске «Ангары 1.2» с космодрома Плесецк. Тогда космические аппараты, запущенные при помощи ракеты-носителя, были успешно выведены на целевые орбиты.
В апреле 2024 г. ракета-носитель «Ангара А5» была впервые запущена с космодрома Восточный. Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей.
Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени модуль УРМ, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».