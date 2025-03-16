Минобороны сообщило о запуске ракеты «Ангара» со спутниками

Позднее агентство со ссылкой на оборонное ведомство сообщило, что ракета вывела на орбиту военные спутники. Космические аппараты были выведены на целевые орбиты и «приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.