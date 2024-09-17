Ракета «Ангара-1.2» вывела спутники на целевые орбиты
Космические аппараты, запущенные при помощи ракеты-носителя «Ангара-1.2», выведены на целевые орбиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Выведение спутников на орбиту прошло штатно. Космические аппараты приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, с ними установлена устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутников работают в штатном режиме.
17 сентября в 10:00 с космодрома «Плесецк» была запущена ракета-носитель «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. Старт прошел успешно.
Предыдущий пуск состоялся 17 мая. На ракете-носителе «Союз 2.1 б» с космодрома «Плесецк» были запущены космические аппараты в интересах Минобороны. Другие подробности не приводились.