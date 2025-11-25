Газета
Главная / Политика /

Космические войска провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2»

Ведомости

Космические войска Воздушно-космических сил России успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пуск состоялся днем 25 ноября в Архангельской области.

Прошлый запуск состоялся 21 августа. Тогда Ангара-1.2» в расчетное время успешно вывела военные спутники на орбиты.

«Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5». Впервые «Ангара А5» была запущена с космодрома Восточный в апреле 2024 г. 

