Минобороны: запущенный с Плесецка космический аппарат выведен на целевую орбиту

25 ноября космические войска также выполнили пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с этого же космодрома. А до этого запуск «Ангары-1.2» состоялся 21 августа – тогда ракета в расчетное время также успешно вывела военные спутники на орбиты.