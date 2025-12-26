Минобороны: запущенный с Плесецка космический аппарат выведен на целевую орбиту
Космический аппарат, запущенный 25 декабря с космодрома Плесецк, выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Также, по данным военных, бортовые системы аппарата работают в штатном режиме.
25 декабря сообщалось, что российские космические войска осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк. На борту у нее был космический аппарат.