Минобороны: запущенный с Плесецка космический аппарат выведен на целевую орбиту

Космический аппарат, запущенный 25 декабря с космодрома Плесецк, выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Также, по данным военных, бортовые системы аппарата работают в штатном режиме.

25 декабря сообщалось, что российские космические войска осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк. На борту у нее был космический аппарат.

25 ноября космические войска также выполнили пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с этого же космодрома. А до этого запуск «Ангары-1.2» состоялся 21 августа – тогда ракета в расчетное время также успешно вывела военные спутники на орбиты.

