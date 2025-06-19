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Глава «Роснефти» заявил о формировании нового облика мировой энергетики

Ведомости

Текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования ее нового облика. Об этом заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

На Энергетической панели глава «Роснефти» представил доклад «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

В ходе выступления он подчеркнул, что формирование нового облика мировой энергетики обусловлено многократным ростом потребления электроэнергии, «генерация которой будет обеспечена как ископаемым топливом, так и возобновляемыми источниками».

Основными факторами изменений, по мнению Сечина, будут необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит бюджета и лавинообразный рост уровня госдолга, а также демография развивающихся стран. По словам главы «Роснефти», в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 1,4 млрд человек.

Еще одним фактором, который, по мнению главы «Роснефти», влияет как на производство энергии, так и на рост потребления, является цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными.

«Особую роль приобретает электроэнергетика, которой предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности», – заявил Сечин. По его словам, рост потребления будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, основанным на новых технологиях. «Процесс запущен. Уже сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, а 20 лет назад было наоборот», – отметил он.

В своем докладе Сечин процитировал одного известного исследователя Вацлава Смила: «Энергия – это универсальная валюта. Без ее трансформации в какой-либо форме невозможны никакие свершения». «Именно поэтому современные общества с высоким уровнем потребления энергии предпочитают использовать ресурсы с наивысшей полезной энергоотдачей, в первую очередь ископаемое топливо», – заявил глава «Роснефти».

По мнению Сечина, энергия и прогресс неотделимы друг от друга. «Тот, кто сможет на практике принять участие в формировании нового облика энергетики, получит возможность опережающего экономического и технологического роста. Напрашивается аналогия с легендой о поиске золотого руна аргонавтами, преодолевшими невероятные препятствия и беды на пути к достижению счастья и благополучия», – подчернул Сечин.

В Энергетической панели приняли участие председатель совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, главный исполнительный директор Pertamina Симон Алойсиус Мантири, президент Schlumberger в Азии Шериф Шохди, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и др.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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