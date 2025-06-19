«Особую роль приобретает электроэнергетика, которой предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности», – заявил Сечин. По его словам, рост потребления будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, основанным на новых технологиях. «Процесс запущен. Уже сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, а 20 лет назад было наоборот», – отметил он.