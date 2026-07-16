ЦБ с 2027 года возобновит раскрытие структуры собственности финорганизаций

Раскрытие информации будет осуществляться по 14 критериям. Так, планируется публиковать сведения, характеризующие участников структуры собственности, а также информацию о наличии предписаний регулятора, связанных с неудовлетворительной деловой репутацией или финансовым положением собственников. По каждому критерию будут использоваться три варианта ответа: «да», «нет» или «неприменимо». В результате для каждой финансовой организации будет формироваться уникальный обезличенный профиль, который и станет доступен публично.