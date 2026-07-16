ЦБ с 2027 года возобновит раскрытие структуры собственности финорганизаций
Банк России с 1 января 2027 г. возобновит публикацию сведений о структуре собственности финансовых организаций, однако информация будет раскрываться в обезличенном формате. Об этом сообщил регулятор.
Соответствующее указание Банка России уже зарегистрировано Минюстом. В ЦБ пояснили, что новый подход позволит обеспечить участников рынка необходимой информацией, не создавая дополнительных санкционных рисков для собственников финансовых организаций. Новые правила распространятся на банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и микрофинансовые организации.
Раскрытие информации будет осуществляться по 14 критериям. Так, планируется публиковать сведения, характеризующие участников структуры собственности, а также информацию о наличии предписаний регулятора, связанных с неудовлетворительной деловой репутацией или финансовым положением собственников. По каждому критерию будут использоваться три варианта ответа: «да», «нет» или «неприменимо». В результате для каждой финансовой организации будет формироваться уникальный обезличенный профиль, который и станет доступен публично.
В Банке России отметили, что новый порядок не создаст дополнительной нагрузки для участников рынка. Регулятор будет самостоятельно формировать обезличенную структуру собственности с учетом позиции финансовой организации. В ЦБ также подчеркнули, что предложенный формат обсуждался с представителями финансового рынка и получил их поддержку.
Отметим, что регулятор с марта 2022 г. разрешил финансовым организациям скрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию. Потом эту меру несколько раз продлевали.