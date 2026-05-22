ЦБ указали на упущения в списке подлежащих раскрытию эмитентами сведений

ЦБ указали на упущения в списке подлежащих раскрытию эмитентами сведенийВ нем нет событий, свидетельствующих об ухудшении платежеспособности
Банк России попросили включить информацию, необходимую для корректной оценки кредитного риска эмитента облигаций, в перечень сведений, подлежащих обязательному раскрытию. Письмо об этом на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина направил Юрий Сухов, генеральный директор ООО «Защита прав владельцев облигаций» (ЗПВО), которое осуществляет функции представителя владельцев облигаций.
Речь о событиях, которые могут прямо свидетельствовать об ухудшении платежеспособности эмитента, – приостановлении операций по счетам, предъявлении существенных налоговых требований, возбуждении исполнительных производств, применении обеспечительных мер, аресте имущества, возникновении просроченной задолженности перед кредиторами и проч.
