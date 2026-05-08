Один из самых известных сенаторов Пушков может покинуть Совфед

Один из самых известных сенаторов Пушков может покинуть СовфедЕго место может занять замглавы ФАС Нижегородцев
Член комитета Совета Федерации (СФ) международник Алексей Пушков, один из наиболее медийно активных сенаторов, может покинуть верхнюю палату парламента после выборов в сентябре 2026 г. Политик не подавал документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в заксобрание Пермского края, которое он представляет. Собеседник, близкий к региону, сказал «Ведомостям», что пермский парламент, скорее всего, делегирует в СФ другого кандидата после выборов.
Телефон Пушкова на момент подготовки материала был отключен. Ранее он не отвечал на звонки «Ведомостей». Его представитель не ответил на звонок и сообщение «Ведомостей» в мессенджере. Новым сенатором от Пермского края, по данным собеседника, близкого к субъекту, может стать замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он участвует в праймериз ЕР.
Нижегородцев работает в ФАС с 2005 г. Выходцем из этого ведомства является губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который в возрасте 26 лет в 2009 г. возглавил управление ФАС России по Пермскому краю. В 2013 г. Махонин был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. На этой должности он работал до наделения полномочиями временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края в 2020 г.
С 2007 по 2020 г. Нижегородцев возглавлял управление социальной сферы и торговли ФАС, на текущей должности работает последние шесть лет. Он курирует вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг. Нижегородцев ответил на звонок «Ведомостей», но попросил вопросы к нему адресовать пресс-службе ФАС. «Ведомости» направили запрос.
Действующий сенатор от Пермского края Пушков – выходец из семьи кадровых дипломатов. Он родился в 1954 г. в Пекине, где его отец работал в генконсульстве СССР, а мать – в советской дипломатической миссии. Пушков работал журналистом-международником, руководил Институтом актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России. Был депутатом Госдумы седьмого созыва от Пермского края (возглавлял комитет по международным делам), в 2016 г. перешел в СФ. Ведет аналитическую программу «Постскриптум» на ТВЦ.
Как нередко и другие фигуры с журналистским бэкграундом, Пушков в большей степени воспринимался как публичная фигура, нежели как аппаратный политик, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому он присутствует в публичной политике (особенно в период запроса на радикализм), но скорее считался фигурой, предъявляющей политику, а не вырабатывающей ее», – сказал он «Ведомостям».
Часто бывает так, что на первом сроке губернатор вынужден терпеть «чужого» сенатора – предшественника на губернаторском посту, экс-мэра или пожилого заслуженного «парашютиста», рассуждает политолог Виталий Иванов. «Но перед переизбранием на второй срок или после него глава региона укрепляется и получает условное право менять сенатора. Нижегородцев – выходец из ФАС, как и Махонин. Тут все логично, даже образцово», – отметил эксперт.
Нижегородцев – это человек, с одной стороны, очень хорошо знающий материальную часть государственного управления, с другой – с большим опытом работы и в публичной политике, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Поэтому, если такое решение будет принято, я думаю, что это пойдет на пользу СФ. Потому что человек порядочный, адекватный, патриотичный и очень профессиональный», – сказал он «Ведомостям».
Еще один выходец из ФАС, который по итогам сентябрьских выборов может перейти в Федеральное собрание, – мэр Ярославля Артем Молчанов. Он участвует в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, его кандидатуру публично поддержал губернатор Ярославской области Михаил Евраев (в прошлом – замглавы ФАС).