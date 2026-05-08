IRAO3,137+0,37%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,64+0,02%
Главная / Политика /

Один из самых известных сенаторов Пушков может покинуть Совфед

Его место может занять замглавы ФАС Нижегородцев
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости

Член комитета Совета Федерации (СФ) международник Алексей Пушков, один из наиболее медийно активных сенаторов, может покинуть верхнюю палату парламента после выборов в сентябре 2026 г. Политик не подавал документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в заксобрание Пермского края, которое он представляет. Собеседник, близкий к региону, сказал «Ведомостям», что пермский парламент, скорее всего, делегирует в СФ другого кандидата после выборов.

Телефон Пушкова на момент подготовки материала был отключен. Ранее он не отвечал на звонки «Ведомостей». Его представитель не ответил на звонок и сообщение «Ведомостей» в мессенджере. Новым сенатором от Пермского края, по данным собеседника, близкого к субъекту, может стать замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он участвует в праймериз ЕР.

Нижегородцев работает в ФАС с 2005 г. Выходцем из этого ведомства является губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который в возрасте 26 лет в 2009 г. возглавил управление ФАС России по Пермскому краю. В 2013 г. Махонин был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. На этой должности он работал до наделения полномочиями временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края в 2020 г.

С 2007 по 2020 г. Нижегородцев возглавлял управление социальной сферы и торговли ФАС, на текущей должности работает последние шесть лет. Он курирует вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг. Нижегородцев ответил на звонок «Ведомостей», но попросил вопросы к нему адресовать пресс-службе ФАС. «Ведомости» направили запрос.

Действующий сенатор от Пермского края Пушков – выходец из семьи кадровых дипломатов. Он родился в 1954 г. в Пекине, где его отец работал в генконсульстве СССР, а мать – в советской дипломатической миссии. Пушков работал журналистом-международником, руководил Институтом актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России. Был депутатом Госдумы седьмого созыва от Пермского края (возглавлял комитет по международным делам), в 2016 г. перешел в СФ. Ведет аналитическую программу «Постскриптум» на ТВЦ.

Как нередко и другие фигуры с журналистским бэкграундом, Пушков в большей степени воспринимался как публичная фигура, нежели как аппаратный политик, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому он присутствует в публичной политике (особенно в период запроса на радикализм), но скорее считался фигурой, предъявляющей политику, а не вырабатывающей ее», – сказал он «Ведомостям».

Часто бывает так, что на первом сроке губернатор вынужден терпеть «чужого» сенатора – предшественника на губернаторском посту, экс-мэра или пожилого заслуженного «парашютиста», рассуждает политолог Виталий Иванов. «Но перед переизбранием на второй срок или после него глава региона укрепляется и получает условное право менять сенатора. Нижегородцев – выходец из ФАС, как и Махонин. Тут все логично, даже образцово», – отметил эксперт.

Нижегородцев – это человек, с одной стороны, очень хорошо знающий материальную часть государственного управления, с другой – с большим опытом работы и в публичной политике, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Поэтому, если такое решение будет принято, я думаю, что это пойдет на пользу СФ. Потому что человек порядочный, адекватный, патриотичный и очень профессиональный», – сказал он «Ведомостям».

Еще один выходец из ФАС, который по итогам сентябрьских выборов может перейти в Федеральное собрание, – мэр Ярославля Артем Молчанов. Он участвует в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, его кандидатуру публично поддержал губернатор Ярославской области Михаил Евраев (в прошлом – замглавы ФАС).

