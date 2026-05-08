Политика

Последний избранный мэр Красноярска может заменить Усса в СФ

Эдхам Акбулатов работал в правительстве края с нынешним губернатором
Александр Тихонов
Александр Колбасов / ТАСС / Автор /Ведомости

Ректор Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов выдвинул свою кандидатуру на праймериз «Единой России» (ЕР) для участия в выборах депутатов заксобрания Красноярского края. Он планирует баллотироваться по списку в Ленинской региональной группе (часть Ленинского района Красноярска), говорится на сайте предварительного голосования.

Акбулатов в случае избрания может претендовать на выдвижение сенатором от регионального парламента, говорит собеседник, близкий к Красноярскому краю. «Ведомости» направили запрос ректору Университета Решетнева.

Действующий представитель заксобрания в Совете Федерации (СФ), экс-губернатор Красноярского края Александр Усс, чей срок полномочий завершается в сентябре, до сих пор не заявился на праймериз ЕР. «Ведомости» сообщали, что он может уйти из СФ.

В верхней палате Усс занимает пост заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Экс-губернатор был наделен полномочиями сенатора в третий раз в 2023 г., до этого он избирался в СФ на выборах в 1993 г. и работал в верхней палате парламента два года. В 1998 г. Усс вновь стал сенатором. Парламент края Усс возглавлял около 20 лет и остается влиятельной фигурой в регионе, отмечает источник, близкий к администрации президента.

Между Акбулатовым и Уссом сложные отношения, говорит один из источников «Ведомостей», и его приход в СФ – символическая пощечина предшественнику. Первый, будучи избранным в 2012 г. мэром Красноярска (прямые выборы были отменены в 2015 г.), отказался от переизбрания на второй срок (через конкурс) 18 октября 2017 г. – менее чем через месяц после назначения второго врио главы Красноярского края. При этом Акбулатов работал вместе с нынешним губернатором Михаилом Котюковым в правительстве края.

Котюков в 2008–2010 гг. возглавлял региональный минфин и был заместителем председателя правительства, когда кабмин возглавлял Акбулатов. 19 января 2010 г. на тот момент президент России Дмитрий Медведев назначил Акбулатова врио губернатора Красноярского края. В марте того же года Акбулатов вернулся на должность председателя регионального правительства. Котюков в апреле 2010 г. перешел в федеральный Минфин.

Акбулатов работал еще в администрации Петра Пимашкова (мэр Красноярска в 1996–2011 гг.), это человек «дохлопонинской» элиты (Александр Хлопонин – глава края в 2002–2010 гг.) и кадровый чиновник, напоминает еще один собеседник «Ведомостей» в регионе. Возможно, именно в этом статусе относительно равноудаленного от групп влияния в регионе он и будет востребован для назначения сенатором, отмечает он.

Акбулатов с профессиональной точки зрения подходящий кандидат, считает источник, близкий к СФ. Котюкова можно охарактеризовать как человека, строго ориентирующегося на Москву, так что согласование кандидатуры с федеральным центром будет иметь решающее значение, уточняет другой источник «Ведомостей».

В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков

