Последний избранный мэр Красноярска может заменить Усса в СФ

В верхней палате Усс занимает пост заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Экс-губернатор был наделен полномочиями сенатора в третий раз в 2023 г., до этого он избирался в СФ на выборах в 1993 г. и работал в верхней палате парламента два года. В 1998 г. Усс вновь стал сенатором. Парламент края Усс возглавлял около 20 лет и остается влиятельной фигурой в регионе, отмечает источник, близкий к администрации президента.