ЦБ планирует повысить лимит переводов между юрлицами через СБП
Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через СБП. Сейчас лимит для таких операций составляет 1 млн руб., сообщили в ЦБ.
В проекте «Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.» регулятор отдельно указал на планы изменить действующий порог для переводов B2B через СБП.
10 сентября вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев заявил, что до 70% трансграничных операций России сегодня реализуются через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую инфраструктуру. Он рассказал, что период с 2022 по 2026 г. стал стресс-тестом для системы международных расчетов. Доля SWIFT в трансграничных платежах из России снизилась с 75–80% до 48–52%. Оставшийся объем распределили между собой платежные агенты, бартерные схемы, зарубежные филиалы и цифровые финансовые активы. Несмотря на то что рынок демонстрирует высокую адаптивность, новые схемы формируют дополнительную финансовую нагрузку. Комиссии платежных агентов достигают 2,5–5% от суммы перевода. Проведение платежей через зарубежные филиалы требует от 3%. Средняя комиссия банковского канала составляет от 1,5–3,5%.
25 мая стало известно, что Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 апреля 2027 г. должны будут предоставить клиентам – физическим лицам возможность получать трансграничные переводы от других физлиц с использованием СБП.