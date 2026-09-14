Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TUZA88,8+0,68%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770-0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ планирует повысить лимит переводов между юрлицами через СБП

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через СБП. Сейчас лимит для таких операций составляет 1 млн руб., сообщили в ЦБ.

В проекте «Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.» регулятор отдельно указал на планы изменить действующий порог для переводов B2B через СБП.

10 сентября вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев заявил, что до 70% трансграничных операций России сегодня реализуются через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую инфраструктуру. Он рассказал, что период с 2022 по 2026 г. стал стресс-тестом для системы международных расчетов. Доля SWIFT в трансграничных платежах из России снизилась с 75–80% до 48–52%. Оставшийся объем распределили между собой платежные агенты, бартерные схемы, зарубежные филиалы и цифровые финансовые активы. Несмотря на то что рынок демонстрирует высокую адаптивность, новые схемы формируют дополнительную финансовую нагрузку. Комиссии платежных агентов достигают 2,5–5% от суммы перевода. Проведение платежей через зарубежные филиалы требует от 3%. Средняя комиссия банковского канала составляет от 1,5–3,5%.

25 мая стало известно, что Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 апреля 2027 г. должны будут предоставить клиентам – физическим лицам возможность получать трансграничные переводы от других физлиц с использованием СБП.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её