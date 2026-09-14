ЦБ планирует повысить лимит переводов между юрлицами через СБП

10 сентября вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев заявил, что до 70% трансграничных операций России сегодня реализуются через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую инфраструктуру. Он рассказал, что период с 2022 по 2026 г. стал стресс-тестом для системы международных расчетов. Доля SWIFT в трансграничных платежах из России снизилась с 75–80% до 48–52%. Оставшийся объем распределили между собой платежные агенты, бартерные схемы, зарубежные филиалы и цифровые финансовые активы. Несмотря на то что рынок демонстрирует высокую адаптивность, новые схемы формируют дополнительную финансовую нагрузку. Комиссии платежных агентов достигают 2,5–5% от суммы перевода. Проведение платежей через зарубежные филиалы требует от 3%. Средняя комиссия банковского канала составляет от 1,5–3,5%.