ЦБ планирует обязать крупные банки принимать трансграничные переводы через СБП
Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 апреля 2027 г. должны будут предоставить клиентам – физическим лицам возможность получать трансграничные переводы от других физлиц с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомились «Ведомости».
Также СЗКО обяжут принимать через СБП оплату госпошлин, штрафов и налогов на порталах госуслуг, сайтах ведомств и в точках обслуживания бюджетных организаций. Банки с универсальной лицензией получат отсрочку до 1 октября 2027 г.
Кроме того, проект указания разрешает вносить наличные через банкомат любого банка – участника СБП на счет в другом банке. Лимиты на такие операции составят 25 000 руб. за одну операцию, 50 000 руб. в сутки и 200 000 руб. в месяц.
Норма вступит в силу с 1 октября 2026 г. Проект также уточняет требования об обязательности использования СБП кредитными организациями – участниками системы. Предложения и замечания к документу принимаются с 25 мая по 8 июня 2026 г.
Ранее ЦБ неоднократно расширял функционал СБП. В мае 2026 г. регулятор сообщил, что в I квартале 2026 г. платежи в бюджет (C2G) через СБП значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составили 1,4 млн операций на сумму 5,7 млрд руб. В августе 2024 г. стало известно о планах ЦБ и Росфинмониторинга запустить сервис внесения наличных через банкомат на счет в любом банке – эту возможность и закрепляет новый проект указания. А в сентябре 2024 г. ЦБ запретил банкам брать комиссию за оплату налогов, штрафов и госуслуг через СБП, установив нулевой тариф с 1 ноября 2024 г.