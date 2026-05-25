ЦБ планирует обязать крупные банки принимать трансграничные переводы через СБП

Ранее ЦБ неоднократно расширял функционал СБП. В мае 2026 г. регулятор сообщил, что в I квартале 2026 г. платежи в бюджет (C2G) через СБП значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составили 1,4 млн операций на сумму 5,7 млрд руб. В августе 2024 г. стало известно о планах ЦБ и Росфинмониторинга запустить сервис внесения наличных через банкомат на счет в любом банке – эту возможность и закрепляет новый проект указания. А в сентябре 2024 г. ЦБ запретил банкам брать комиссию за оплату налогов, штрафов и госуслуг через СБП, установив нулевой тариф с 1 ноября 2024 г.