ЦБ раскрыл, сколько за сутки проходит операций через СБП

В среднем за сутки через систему быстрых платежей (СБП) осуществлялось 52 млн операций. 69% из них – переводы между физлицами (C2C), причем 40% из них – переводы самому себе (Me2Me). Платежи C2B через СБП выросли на 16% по количеству и 22% по объему за год. Такие данные приводятся в отчете Банка России за I квартал 2026 г.