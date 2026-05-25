ЦБ раскрыл, сколько за сутки проходит операций через СБП
В среднем за сутки через систему быстрых платежей (СБП) осуществлялось 52 млн операций. 69% из них – переводы между физлицами (C2C), причем 40% из них – переводы самому себе (Me2Me). Платежи C2B через СБП выросли на 16% по количеству и 22% по объему за год. Такие данные приводятся в отчете Банка России за I квартал 2026 г.
Всего за I квартал 2026 г. через СБП было проведено 4,7 млрд операций на сумму 26,7 млрд руб. По сравнению с IV кварталом 2025 г. операции через СБП сезонно уменьшились на 6% по количеству и на 9% по объему, а относительно I квартала предыдущего года увеличились на 14 и 17% соответственно.
Через СБП было совершено 3,2 млрд переводов денежных средств между физическими лицами (С2С) на сумму 23,3 трлн руб. Количество переводов за квартал снизилось на 7%, объем – на 10%. По сравнению с I кварталом 2025 г. показатели увеличились на 12 и 15%.
В I квартале 2026 г. платежи товары и услуги (С2В) составили 2,4 трлн руб. за 1,4 млрд покупок. Их количество и сумма уменьшились по сравнению с IV кварталом прошлого года на 4 и 5% соответственно, а относительно аналогичного периода 2025 г. выросли на 16 и 22% соответственно.
Платежи в бюджет (C2G) через СБП значительно увеличились по сравнению с I кварталом 2025 г. и составили 1,4 млн операций на сумму 5,7 млрд руб.
22 апреля в ЦБ заявили, что условия переводов по СБП остаются для граждан и бизнеса прежними.
В начале апреля Центробанк опубликовал решение совета директоров регулятора по тарифам на услуги за перевод денежных средств по СБП. После этого в СМИ появились сообщения о якобы повышении стоимости за перевод по СБП. Как уточнили в Банке России, изменения в тарифах носят редакционный характер и не касаются стоимости услуги.
В феврале в ЦБ сообщили, что граждане и компании за 2025 г. совершили через СБП 18,3 млрд операций на сумму 103 трлн руб., что превышает показатели 2024 г. на 36,57% и 48,2% соответственно. Среднее количество операций в сутки в прошлом году составило 50 млн, превысив на треть значение предыдущего года