ЦБ опроверг сообщения об изменении условий переводов по СБП

В феврале в ЦБ сообщили, что граждане и компании за 2025 г. совершили через СБП 18,3 млрд операций на сумму 103 трлн руб., что превышает показатели 2024 г. на 36,57% и 48,2% соответственно. Среднее количество операций в сутки в прошлом году составило 50 млн, превысив на треть значение предыдущего года, писали «Ведомости».