Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT2 821,5+0,16%CNY Бирж.10,963+0,08%IMOEX2 760,86+0,11%RTSI1 165,94+0,11%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,2+0,39%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ опроверг сообщения об изменении условий переводов по СБП

Ведомости

Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) остаются для граждан и бизнеса прежними. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство Банка России.

ЦБ опубликовал в начале апреля решение совета директоров регулятора по тарифам на услуги за перевод денежных средств по СБП. После этого в СМИ появились сообщения о якобы повышении стоимости за перевод по СБП. 

Как уточнили в Центробанке, изменения в тарифах носят редакционный характер и не касаются стоимости услуги. По принятому документу, ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, туда добавлен термин «клиент Банка России» с учетом возможности расширения участников системы, добавлено уточнение в отношении НДС (НДС не облагается).

В феврале в ЦБ сообщили, что граждане и компании за 2025 г. совершили через СБП 18,3 млрд операций на сумму 103 трлн руб., что превышает показатели 2024 г. на 36,57% и 48,2% соответственно. Среднее количество операций в сутки в прошлом году составило 50 млн, превысив на треть значение предыдущего года, писали «Ведомости».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её