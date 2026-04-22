ЦБ опроверг сообщения об изменении условий переводов по СБП
Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) остаются для граждан и бизнеса прежними. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство Банка России.
ЦБ опубликовал в начале апреля решение совета директоров регулятора по тарифам на услуги за перевод денежных средств по СБП. После этого в СМИ появились сообщения о якобы повышении стоимости за перевод по СБП.
Как уточнили в Центробанке, изменения в тарифах носят редакционный характер и не касаются стоимости услуги. По принятому документу, ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, туда добавлен термин «клиент Банка России» с учетом возможности расширения участников системы, добавлено уточнение в отношении НДС (НДС не облагается).
В феврале в ЦБ сообщили, что граждане и компании за 2025 г. совершили через СБП 18,3 млрд операций на сумму 103 трлн руб., что превышает показатели 2024 г. на 36,57% и 48,2% соответственно. Среднее количество операций в сутки в прошлом году составило 50 млн, превысив на треть значение предыдущего года, писали «Ведомости».