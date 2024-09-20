ЦБ запретит банкам брать комиссию за оплату детсадов и налогов через СБП

С 1 мая предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках составляет 30 млн руб. в месяц. До этого действовал лимит только в 100 000 руб., сейчас такой лимит в месяц остается для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.