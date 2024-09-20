ЦБ запретит банкам брать комиссию за оплату детсадов и налогов через СБП

ЦБ запретит банкам брать комиссию за оплату детсадов и налогов через СБПТарифы начнут действовать с 1 ноября
Банк России запретит кредитным организациям брать комиссии за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами на единый казначейский счет с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), действующее с 1 ноября 2024 г., в размере 0,00 руб.», – говорится в тексте решения совета директоров ЦБ.
Сейчас сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей. Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и др.
Тарифы начнут действовать с 1 ноября. Также с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 000 руб. в месяц, распространяется на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет, в частности, пополнять собственные электронные кошельки.
С 1 мая предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках составляет 30 млн руб. в месяц. До этого действовал лимит только в 100 000 руб., сейчас такой лимит в месяц остается для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП.
В октябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что россияне стали в пять раз чаще платить через СБП. Тогда регулятор отметил, что сильный рост числа и объема покупок мог быть связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов.