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ЦБ запретит банкам брать комиссию за оплату детсадов и налогов через СБП

Тарифы начнут действовать с 1 ноября
Ведомости

Банк России запретит кредитным организациям брать комиссии за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами на единый казначейский счет с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), действующее с 1 ноября 2024 г., в размере 0,00 руб.», – говорится в тексте решения совета директоров ЦБ.

Сейчас сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей. Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и др.

Тарифы начнут действовать с 1 ноября. Также с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 000 руб. в месяц, распространяется на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет, в частности, пополнять собственные электронные кошельки.

С 1 мая предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках составляет 30 млн руб. в месяц. До этого действовал лимит только в 100 000 руб., сейчас такой лимит в месяц остается для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП.

В октябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что россияне стали в пять раз чаще платить через СБП. Тогда регулятор отметил, что сильный рост числа и объема покупок мог быть связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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