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Финансы

Россияне стали в пять раз чаще платить через СБП

Бурный рост связан с продвижением оплаты по QR-кодам, но он замедлится
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне с января по сентябрь 2023 г. совершили более 1 млрд покупок через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму 1,84 трлн руб., следует из данных ЦБ. Это в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего за девять месяцев 2023 г. граждане провели с помощью СБП почти 4,8 млрд транзакций на общую сумму 20,3 трлн руб. – помимо оплаты сюда входят еще и переводы.

Доля оплаты через СБП от всех транзакций через систему по количеству и объемам выросла в два раза: в III квартале этой функцией воспользовался каждый третий житель России. Несмотря на то что доля оплаты через СБП по количеству увеличилась до 21% от всех транзакций через систему, по объемам она все еще занимает около 9%.

Россияне оплатили с помощью СБП покупки на 1 трлн рублей за полгода

Дальнейшему росту может препятствовать отсутствие кешбэка за платежи

Сильный рост числа и объема покупок, судя по данным ЦБ, может быть связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов: их число выросло год к году почти в три раза и по итогам III квартала 2023 г. составило почти 1,3 млн. При этом 9 из 10 таких точек продаж относятся к категории малых и средних предприятий. 

«Взрывной» рост оплаты по QR-кодам через СБП связан с эффектом низкой базы, так как активное продвижение этого способа оплаты началось только в этом году, говорит генеральный директор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев. В дальнейшем этот эффект будет постепенно затухать, но объем транзакций не упадет, а просто будет расти не так активно, добавляет он.

Пока максимальный потенциал платежей через QR-коды не исчерпан, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Данный способ оплаты очень выгоден ритейлерам, так как эквайринговая комиссия здесь составляет всего 0,4-0,7%, тогда как комиссия карточных платежей достигает 2-3%, поясняет он. К тому же торговые точки все чаще стали давать кешбэки по платежам по QR-коду, что также привлекает клиентов.

Но граждане пока боятся оплачивать через QR-коды крупные покупки, поэтому объемы платежей растут гораздо медленнее, чем количество транзакций, говорит Гришунин. Кроме того, переход на QR сложен  для населения, так как превалирующий способ платежей в целом меняется редко, добавляет он.

Про прогнозам НРА, к концу 2023 г. оплата покупок через СБП по количеству будет занимать 30-35% от всех операций, отмечает Гришунин. Чтобы рынок и дальше рос такими темпами, банкам и иным участникам платежной инфраструктуры надо улучшать пользовательский опыт населения за счет более удобных приложений, а ритейлерам – давать более щедрые кешбэки покупателям, говорит он.

Самиев полагает, что через один-два года переводы и платежи будут расти одинаковыми темпами, а их соотношение стабилизируется на том уровне, который сложится по итогам 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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