Россияне стали в пять раз чаще платить через СБП

Россияне стали в пять раз чаще платить через СБПБурный рост связан с продвижением оплаты по QR-кодам, но он замедлится
Россияне с января по сентябрь 2023 г. совершили более 1 млрд покупок через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму 1,84 трлн руб., следует из данных ЦБ. Это в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего за девять месяцев 2023 г. граждане провели с помощью СБП почти 4,8 млрд транзакций на общую сумму 20,3 трлн руб. – помимо оплаты сюда входят еще и переводы.
Доля оплаты через СБП от всех транзакций через систему по количеству и объемам выросла в два раза: в III квартале этой функцией воспользовался каждый третий житель России. Несмотря на то что доля оплаты через СБП по количеству увеличилась до 21% от всех транзакций через систему, по объемам она все еще занимает около 9%.
Сильный рост числа и объема покупок, судя по данным ЦБ, может быть связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов: их число выросло год к году почти в три раза и по итогам III квартала 2023 г. составило почти 1,3 млн. При этом 9 из 10 таких точек продаж относятся к категории малых и средних предприятий.
«Взрывной» рост оплаты по QR-кодам через СБП связан с эффектом низкой базы, так как активное продвижение этого способа оплаты началось только в этом году, говорит генеральный директор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев. В дальнейшем этот эффект будет постепенно затухать, но объем транзакций не упадет, а просто будет расти не так активно, добавляет он.
Пока максимальный потенциал платежей через QR-коды не исчерпан, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Данный способ оплаты очень выгоден ритейлерам, так как эквайринговая комиссия здесь составляет всего 0,4-0,7%, тогда как комиссия карточных платежей достигает 2-3%, поясняет он. К тому же торговые точки все чаще стали давать кешбэки по платежам по QR-коду, что также привлекает клиентов.
Но граждане пока боятся оплачивать через QR-коды крупные покупки, поэтому объемы платежей растут гораздо медленнее, чем количество транзакций, говорит Гришунин. Кроме того, переход на QR сложен для населения, так как превалирующий способ платежей в целом меняется редко, добавляет он.
Про прогнозам НРА, к концу 2023 г. оплата покупок через СБП по количеству будет занимать 30-35% от всех операций, отмечает Гришунин. Чтобы рынок и дальше рос такими темпами, банкам и иным участникам платежной инфраструктуры надо улучшать пользовательский опыт населения за счет более удобных приложений, а ритейлерам – давать более щедрые кешбэки покупателям, говорит он.
Самиев полагает, что через один-два года переводы и платежи будут расти одинаковыми темпами, а их соотношение стабилизируется на том уровне, который сложится по итогам 2023 г.