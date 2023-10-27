Россияне стали в пять раз чаще платить через СБП

Доля оплаты через СБП от всех транзакций через систему по количеству и объемам выросла в два раза: в III квартале этой функцией воспользовался каждый третий житель России. Несмотря на то что доля оплаты через СБП по количеству увеличилась до 21% от всех транзакций через систему, по объемам она все еще занимает около 9%.