СБП: что такое система быстрых платежей и как ей воспользоваться

СБП: что такое система быстрых платежей и как ей воспользоватьсяОна позволяет переводить деньги по номеру телефона
Система быстрых платежей (СБП) – разработанный Банком России на базе Национальной системы платежных карт (НСПК) сервис, с помощью которого можно мгновенно переводить денежные средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги, а также совершать другие операции.
К системе подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.
Максимальный размер одной операции в СБП составляет 1 млн руб. Исключением являются переводы между собственными счетами в разных банках – 30 млн руб.
Как перевести деньги через СБП
Перевод денежных средств через СБП доступен в банковском мобильном приложении и в интернет-банке. Чтобы совершить перевод по номеру мобильного телефона себе или другому человеку, необходимо чтобы и банк отправителя, и банк получателя были подключены к системе.
Для осуществления перевода:
В мобильном приложении банка или интернет-банке надо выбрать на главной странице или в разделе «Платежи» функцию «Перевод через СБП»/«Перевод по телефону». В некоторых кредитных организациях изначально настроено, что все переводы проводятся через СБП.
Появившемся окне необходимо ввести номер телефона получателя или выбрать его из списка контактов. Если перевод осуществляется между своими счетами в разных банках, надо ввести свой номер телефона, к которому привязан счет.
Далее необходимо выбрать банк, в который планируется осуществить перевод денежных средств. А затем – указать необходимую для перевода сумму.
На последнем этапе надо проверить точность информацию о получателе, возможной комиссии за перевод, и подтвердить перевод.
Необходимо помнить, что у переводов через СБП есть свои ограничения и комиссионные тарифы, которые применяются к переводам из каждого банка. В частности, при переводе средств от одного человека другому действуют следующие условия:
переводы на сумму до 100 000 руб. в календарный месяц – бесплатно;
переводы на сумму свыше 100 000 руб. в календарный месяц – 0,5% от суммы, превышающей лимит перевода в календарный месяц, но не более 1 500 руб. за перевод.
На переводы средств между своими счетами в разных банках действуют другие ограничения:
переводы в совокупности по всем счетам в банке ежемесячно не более 30 млн руб. – бесплатно;
переводы свыше 30 млн руб. в календарный месяц – 0,5% от суммы, превышающей лимит перевода в календарный месяц, но не более 1 500 руб. за перевод.
Как оплатить покупки через СБП
С помощью системы быстрых платежей можно оплатить покупки и услуги онлайн по QR-коду, платежной кнопке или платежной ссылке.
Также через СБП возможна оплата в физических магазинах, ресторанах, кафе и проч. через мобильное приложение банка или специальное мобильное приложение «СБПэй» (доступно только для смартфонов на базе Android) по QR-коду или с помощью технологии NFC (позволяет оплачивать покупки, прикладывая смартфон к терминалу).
Оплата по QR-коду:
Необходимо с помощью камеры смартфона, в приложении «СБПэй» или из мобильного приложения банка отсканировать QR-код на кассе или на сайте, где совершается покупка.
В появившемся окне нужно проверить данные платежа, включая получателя и сумму, а затем подтвердить платеж.
Оплата по NFC-табличке (доступно только для смартфонов на базе Android):
Необходимо разблокировать телефон и приложить его к NFC-табличке на кассе.
Далее надо нажать на отобразившееся на экране смартфона push-уведомление и перейдите в приложение «СБПэй».
Оплата пройдет автоматически.
Оплата по платежной кнопке и ссылке:
В мобильном приложении или на мобильной версии сайта необходимо выбрать способ оплаты по СБП.
На экране смартфона появится список банков, из которых надо выбрать тот, через который планируется совершить платеж.
Выбор банка автоматически перенесет в его мобильное приложение, где необходимо подтвердить платеж.
При этом возможно заранее в мобильном приложении или на сайте продавца выбрать опцию «Привязка счета СБП». Это решение единожды нужно подтвердить в приложении банка. В дальнейшем не нужно будет вводить данные счета и переходить в приложение банка при покупке не нужно – оплата будет проходить через СБП автоматически.
Необходимо помнить, что при оплате через СБП не всегда можно получить кешбэк от банка – лишь некоторые кредитные организации предоставляют такую возможность. При этом у НСПК есть собственная программа лояльности «Привет!», где можно зарегистрироваться и получать привычный кешбэк и скидки за оплату через СБП.
При оплате товаров и услуг через СБП с граждан комиссия не взимается, а также такие операции не расходуют лимит бесплатных переводов.
Размер комиссии, которую организация платит банку, зависит от вида деятельности торговой точки. В целом для бизнеса размер комиссии не превышает 0,7%, для ряда категорий торговых точек, реализующих социально значимые товары, – 0,4%, для организаций сферы ЖКХ – 0,2%. При этом сумма комиссии не превышает 1 500 рублей за операцию, а при оплате ЖКУ – не более 10 руб. за операцию.
Как организации выплачивают деньги человеку через СБП
Через СБП юридическое лицо может перевести деньги человеку (по номеру телефона) и банку (который выбрал получатель). Это могут быть как обычные платежи, так и возврат средств покупателю со стороны торговой точки по ранее совершенной покупке.
Для перевода необходимо, чтобы банк организации и банк человека были подключены к СБП. Размер комиссий для организации при переводе средств человеку определяется обслуживающим ее банком.
Переводы между организациями через СБП
Юридические лица и индивидуальные предприниматели также имеют возможность через СБП переводить деньги друг другу.
Для перевода необходимо, чтобы банки организаций были подключены к СБП и имели возможность осуществлять переводы между юрлицами. Детальный процесс перевода и размер комиссий необходимо уточнить в обслуживающем банке.
Но чаще всего это происходит так:
Организация-получатель формирует платежную ссылку через каналы дистанционного банковского обслуживания своего банка, указывая сумму платежа, копирует ее и отправляет плательщику.
Организация-плательщик получает эту платежную ссылку (например, по почте или в мессенджере).
По ссылке организации-плательщику доступна информация о сумме и назначении платежа, а также открывается возможность для оплаты онлайн.
После оплаты контрагенту приходит уведомление о зачислении средств.
Как через СБП пополнить счет со своего счета в другом банке
С помощью СБП есть возможность пополнить собственный счет в одном банке со счета в другом.
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
Надо открыть приложение банка и выбрать функцию перевода из другого банка.
В появившемся на экране списке необходимо выбрать банк, со счета в котором нужно перевести деньги.
Далее надо ввести запрашиваемую сумму, а потом проверить данные, ознакомиться с информацией о комиссии банка и подтвердить запрос.
На экране смартфона появится уведомление от второго банка с просьбой подтвердить перевод. Необходимо перейдите в приложение выбранного банка и подтвердите выполнение операции. Чтобы впоследствии можно было переводить средства без подтверждения каждого запроса, необходимо дать банку соответствующее разрешение.