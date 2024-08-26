СБП: что такое система быстрых платежей и как ей воспользоваться

Надо открыть приложение банка и выбрать функцию перевода из другого банка.

В появившемся на экране списке необходимо выбрать банк, со счета в котором нужно перевести деньги.

Далее надо ввести запрашиваемую сумму, а потом проверить данные, ознакомиться с информацией о комиссии банка и подтвердить запрос.