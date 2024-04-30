Переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц стали бесплатными

Предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках с 1 мая составляет 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. Необходимые для этого поправки в закон о банках и банковской деятельности приняты в августе 2023 г. Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.