Переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц стали бесплатными

Переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц стали бесплатнымиЭто усилит конкуренцию банков за клиентов
Предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках с 1 мая составляет 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. Необходимые для этого поправки в закон о банках и банковской деятельности приняты в августе 2023 г. Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП.
Через СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн руб., но при необходимости гражданин вправе сделать несколько операций, говорится в пояснениях ЦБ. Также банки не могут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита.
Новые правила не распространяются на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделении банка, так как это более затратная для них операция, поясняется в сообщении ЦБ. Исключение также составят переводы по номеру карты – в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.
Ряд банков объявил о повышении лимита заранее, не дожидаясь вступления закона в силу, – ВТБ, «Тинькофф банк», банк «Дом.РФ», «Почта банк» и «ОТП банк». Но основная масса игроков финансового рынка даст своим клиентам такую возможность именно с 1 мая, в частности о своей готовности сделать это в срок «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Транскапиталбанка, банков «Уралсиб» и «Зенит». При этом в Промсвязьбанке заявили, что увеличат лимит на такие переводы до 50 млн руб. в месяц.
Кому это надо
Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и росту качества банковских продуктов, говорится в сообщении ЦБ. Новые правила также снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом.
В подавляющем большинстве крупных банков действовал лимит на бесплатные переводы через СБП на сумму до 100 000 руб. в месяц (без получения дополнительных услуг или подписок) независимо от того, кому он адресован – себе или другому получателю. Но, например, в «Тинькофф банке» и «ОТП банке» бесплатны переводы внутри банка, в другой банк по реквизитам счета или через СБП.
По подсчетам «Тинькофф», для более чем 35% его клиентов комиссия других банков становилась препятствием для перевода средств между своими счетами в разных банках.
Переводы самому себе – востребованная опция: по оценке ВТБ, до половины клиентов российских банков регулярно совершают транзакции между своими счетами, говорит руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин. В «Почта банке» переводы на свой счет в другом банке также востребованы у клиентов, и их доля составляет более 50% от общего объема, отмечает заместитель президента-председателя правления банка Алексей Охорзин.
Возможности для клиентов
Абсолютное большинство клиентов ВТБ укладываются в 600 000 руб. в месяц. В Газпромбанке значимое число операций клиентов укладывалось в рамках существующих бесплатных лимитов до 100 000 руб., говорит его представитель. В большинстве случаев клиенты укладываются в лимиты до 100 000 руб., а 30 млн – это скорее, более индивидуальные истории, связанные с крупными сделками, добавляет, руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич.
30 млн руб. – это крупная сумма, и такая услуга подойдет для переводов на крупные покупки или траты, например, за автомобиль или квартиру, согласен Яныкин из ВТБ. Также, по его словам, расширение лимитов будет актуально и для высокодоходных клиентов, которым теперь не надо лишний раз думать о комиссиях. Новая мера полностью отменит «зарплатное рабство», добавляет директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова.
Для клиентов исчезновение ограничений откроет возможности быстрого перевода своих сбережений на счета в банках, предлагающих наилучшие условия по дебетовым продуктам, в первую очередь, вкладам, говорит представитель «Тинькофф банка». Люди станут более свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банк за качество сервиса и уровень услуг, а не из-за искусственных тарифных ограничений, добавляет он. Это станет еще одним стимулом развития качественных финансовых услуг и сервисов, отмечает представитель «Тинькофф».
Помимо более широкого выбора депозитных продуктов в разных банках, расширение лимитов позволит пополнять на значительные суммы счета, с которых совершают регулярные платежи по кредитам, добавляет руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.
Также увеличивается уровень безопасности в ситуациях, когда клиент хочет перевести большую сумму в другой банк, поскольку не будет физической транспортировки средств, отмечает младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. При этом она предполагает, что дневной лимит перевода может быть разным в зависимости от банка.
Влияние на банки
Принципиальных изменений на рынке банковских услуг не произойдет, уверен управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: подавляющее большинство депозитов населения не превышает 1 млн руб., а большинство осуществляемых в системе переводов существенно меньше и этой суммы. Некоторое влияние может быть ощутим в сегменте премиального банковского обслуживания, но банки и сейчас вынуждены предлагать клиенту максимально благоприятные условия, добавляет он.
Но сами кредитные организации видят ситуацию немного по-другому. Представитель «ОТП банка» не исключает, что расширение лимита приведет к сокращению комиссионного дохода тех банков, которые до 1 мая взимали комиссии по переводам через СБП. О снижении комиссионных доходов говорит и Яныкин из ВТБ: но привлечение новых клиентов позволит обеспечить дополнительные доходы за счет продуктовых предложений и расширения клиентской базы, уверен он.
В банке «Уралсиб» ожидают заметного снижения также транзакционных доходов банков, говорит руководитель департамента цифровых сервисов и каналов Дмитрий Наранович. С ним согласен и представитель банка «Зенит»: влияние на прямой финансовый результат будет отрицательным и пропорционально размеру транзакционного бизнеса банка.
С расширением лимитов банки станут быстрее реагировать на рост ставок на депозитном рынке и в целом предлагать более привлекательные условия по вкладам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Это окажет давление на чистые процентные доходы банков, причем в наибольшей степени это коснется кредитные организации с большой долей крупных вкладчиков, активно пользующихся дистанционными сервисами, отмечает он.
При этом в части накопительных счетов банки вряд ли будут более щедрыми, поскольку для таких продуктов они будут учитывать возросший риск крупных оттоков, продолжает Лопатин. Более того, он уверен, что некоторые банки, опасаясь повышенной волатильности средств на накопительных счетах, могут даже уменьшить ставки по ним.
Представитель «Тинькофф банка» полагает, что в условиях, когда заградительных мер в сфере переводов больше не будет, участникам рынка придется активнее развивать сервисы и услуги для привлечения новых и сохранения старых клиентов. По его словам, это приведет к росту конкуренции, а значит, к развитию. Также представитель «Тинькофф» ожидает после 1 мая перераспределения клиентских средств между игроками на рынке.
Теперь на фоне негативных новостей о каком-либо конкретном банке его клиенты могут в момент вывести со своих счетов и вкладов все средства, что приведет к банкротству кредитной организации, опасается вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Так было в США в прошлом году, напоминает он: из-за разгона негативных сообщений клиенты Silicon Valley Bank начали массово выводить средства со своих депозитов, что в итоге ухудшило ситуацию в банке и привело его к банкротству. Поэтому российским банкам необходим какой-то защитный механизм, чтобы не допустить повторения американской истории, продолжает Войлуков. Например, кредитные организации могут получать разрешение ЦБ на приостановку операций и ограничение лимита, предлагает он: это должна быть какая-то оперативная мера, которая позволит банку сохранить свою финансовую стабильность.