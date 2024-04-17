Центробанк России прогнозирует рост безналичных платежей до 90%
Центробанк (ЦБ) рассчитывает, что в течение следующих трех-пяти лет доля безналичных операций дойдет до 90%. Об этом заявила первый заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion 2024, передает корреспондент «Ведомостей».
«За 10 лет внедрения разных платежных технологий мы с цифры 25% безналичных операций в 2014 г. по концу прошлого года имеем 83%. И наш прогноз на горизонте трех-пяти лет, что мы подойдем к цифре 90%. В самых продвинутых европейских небольших странах это цифра 92-93%», – сказала она.
В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 г. превысила 83,4%. Это на 5,3% выше, чем в 2022 г. Она также указала, что переводами через СБП пользуется каждый второй житель России, оплачивает покупки – каждый третий.