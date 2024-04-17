Центробанк России прогнозирует рост безналичных платежей до 90%

«За 10 лет внедрения разных платежных технологий мы с цифры 25% безналичных операций в 2014 г. по концу прошлого года имеем 83%. И наш прогноз на горизонте трех-пяти лет, что мы подойдем к цифре 90%. В самых продвинутых европейских небольших странах это цифра 92-93%», – сказала она.