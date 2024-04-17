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Центробанк России прогнозирует рост безналичных платежей до 90%

Ведомости

Центробанк (ЦБ) рассчитывает, что в течение следующих трех-пяти лет доля безналичных операций дойдет до 90%. Об этом заявила первый заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion 2024, передает корреспондент «Ведомостей». 

«За 10 лет внедрения разных платежных технологий мы с цифры 25% безналичных операций в 2014 г. по концу прошлого года имеем 83%. И наш прогноз на горизонте трех-пяти лет, что мы подойдем к цифре 90%. В самых продвинутых европейских небольших странах это цифра 92-93%», – сказала она.

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 г. превысила 83,4%. Это на 5,3% выше, чем в 2022 г. Она также указала, что переводами через СБП пользуется каждый второй житель России, оплачивает покупки – каждый третий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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