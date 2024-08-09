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Сервис внесения наличных через банкомат в любой банк могут запустить в 2025 году

Ведомости

Сервис внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке могут запустить в 2025 г. Росфинмониторинг и Банк России согласовали основные подходы к разработке. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель директора федеральной службы Герман Негляд.

По словам Негляда, при запуске сервиса требуется учитывать риски, поэтому эта возможность, скорее всего, будет реализована путем внесения наличных физическими лицами только на свои счета. Также будут суточные и месячные лимиты.

«И надо будет смотреть, как решать вопрос с анонимностью, с какого порога потребуется идентификация для совершения данной операции, с какой суммы. Не уверен, что мы запустим этот сервис в этом году. Думаю, реальный срок – это 2025 г.», – сообщил Негляд.

ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором заявлял о намерении разработать сервис внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке-участнике сервиса в рамках развития новых функций в Системе быстрых платежей (СБП).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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