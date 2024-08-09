Сервис внесения наличных через банкомат в любой банк могут запустить в 2025 году

«И надо будет смотреть, как решать вопрос с анонимностью, с какого порога потребуется идентификация для совершения данной операции, с какой суммы. Не уверен, что мы запустим этот сервис в этом году. Думаю, реальный срок – это 2025 г.», – сообщил Негляд.