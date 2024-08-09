Сервис внесения наличных через банкомат в любой банк могут запустить в 2025 году
Сервис внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке могут запустить в 2025 г. Росфинмониторинг и Банк России согласовали основные подходы к разработке. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель директора федеральной службы Герман Негляд.
По словам Негляда, при запуске сервиса требуется учитывать риски, поэтому эта возможность, скорее всего, будет реализована путем внесения наличных физическими лицами только на свои счета. Также будут суточные и месячные лимиты.
«И надо будет смотреть, как решать вопрос с анонимностью, с какого порога потребуется идентификация для совершения данной операции, с какой суммы. Не уверен, что мы запустим этот сервис в этом году. Думаю, реальный срок – это 2025 г.», – сообщил Негляд.
ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором заявлял о намерении разработать сервис внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке-участнике сервиса в рамках развития новых функций в Системе быстрых платежей (СБП).