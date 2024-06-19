Правительство может ввести маркировку для банкоматов

Первоначально с предложением проработать возможности мер поддержки отечественных производителей банковского оборудования выступил мэр Москвы Сергей Собянин. В конце февраля он направил соответствующее обращение на имя премьера Михаила Мишустина (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Отечественные производители «обладают потенциалом полностью заместить банкоматы иностранного производства в течение ближайших трех лет с учетом растущего спроса и необходимости обновления парка», говорилось в письме.