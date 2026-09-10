Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,546-0,94%MGTS1 574-0,51%VEON-RX59,6+0,85%IMOEX2 272,03+0,35%RTSI837,52+0,35%RGBI114,01+0,34%RGBITR776,34+0,36%
Главная / Бизнес /

РСПП: до 70% трансграничных операций России проходят через альтернативные каналы

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

До 70% трансграничных операций России сегодня реализуются через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую инфраструктуру, привел оценки экспертов вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

Он рассказал, что период с 2022 по 2026 г. стал стресс-тестом для системы международных расчетов. Доля SWIFT в трансграничных платежах из России снизилась с 75–80% до 48–52%. Оставшийся объем распределили между собой платежные агенты, бартерные схемы, зарубежные филиалы и цифровые финансовые активы. Несмотря на то что рынок демонстрирует высокую адаптивность, новые схемы формируют дополнительную финансовую нагрузку.

Комиссии платежных агентов достигают 2,5–5% от суммы перевода. Проведение платежей через зарубежные филиалы требует от 3%. Средняя комиссия банковского канала составляет от 1,5–3,5%. При этом каждая третья сделка сопровождается задержками из-за комплаенс-проверок, а банки, как правило, не несут ответственности за средства, прошедшие через рекомендованных посредников.

Эксперты РСПП заметили, что использование схем означает уплату «премии» за отсутствие суверенной инфраструктуры. Издержки напрямую влияют на конкурентоспособность российских товаров и удорожают логические цепочки.

25 мая стало известно, что Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 апреля 2027 г. должны будут предоставить клиентам – физическим лицам возможность получать трансграничные переводы от других физлиц с использованием Системы быстрых платежей (СБП).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь