РСПП: до 70% трансграничных операций России проходят через альтернативные каналы
До 70% трансграничных операций России сегодня реализуются через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую инфраструктуру, привел оценки экспертов вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.
Он рассказал, что период с 2022 по 2026 г. стал стресс-тестом для системы международных расчетов. Доля SWIFT в трансграничных платежах из России снизилась с 75–80% до 48–52%. Оставшийся объем распределили между собой платежные агенты, бартерные схемы, зарубежные филиалы и цифровые финансовые активы. Несмотря на то что рынок демонстрирует высокую адаптивность, новые схемы формируют дополнительную финансовую нагрузку.
Комиссии платежных агентов достигают 2,5–5% от суммы перевода. Проведение платежей через зарубежные филиалы требует от 3%. Средняя комиссия банковского канала составляет от 1,5–3,5%. При этом каждая третья сделка сопровождается задержками из-за комплаенс-проверок, а банки, как правило, не несут ответственности за средства, прошедшие через рекомендованных посредников.
Эксперты РСПП заметили, что использование схем означает уплату «премии» за отсутствие суверенной инфраструктуры. Издержки напрямую влияют на конкурентоспособность российских товаров и удорожают логические цепочки.
25 мая стало известно, что Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 апреля 2027 г. должны будут предоставить клиентам – физическим лицам возможность получать трансграничные переводы от других физлиц с использованием Системы быстрых платежей (СБП).