Путин передал завод американского Aptar во временное управление «Логике молока»
Президент РФ Владимир Путин передал предприятие по производству упаковки «Аптар Владимир», принадлежащее американскому холдингу Aptar, во временное управление компании «Логика молока». Это следует из указа главы государства.
«Логике молока» переданы 100% доли «Аптара» в уставном капитале.
Aptar Group является крупнейшим производителем упаковки. Занимается выпуском крышек, колпачков, дозаторов для упаковки косметики и парфюмерии, продуктов питания, химии, напитков и лекарств. ООО «Аптар Владимир» является российским юрлицом американского холдинга.
«Логика молока» объединяет российские активы французской Danone. Компания полностью завершила процесс локализации и стала российской компанией в декабре 2025 г. Председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов говорил, что инвестиционная программа компании до 2030 г. оценивается примерно в 100 млрд руб., при этом в 2026 г. планируется вложить около 9 млрд руб.
В середине сентября этого года Путин передал во временное управление российскую «дочку» Auchan, 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащие Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» – 84,082% долей Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% долей Nestle Deutschland AG. Компании находятся во временном управлении АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. АО было зарегистрировано в октябре 2024 г., его генеральным директором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин.