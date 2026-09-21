Путин передал завод американского Aptar во временное управление «Логике молока»

В середине сентября этого года Путин передал во временное управление российскую «дочку» Auchan, 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащие Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» – 84,082% долей Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% долей Nestle Deutschland AG. Компании находятся во временном управлении АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. АО было зарегистрировано в октябре 2024 г., его генеральным директором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин.