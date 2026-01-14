«Логика молока» объявила о покупке завода по производству мороженого «Полярис»
«Логика молока» (бывшая Health & Nutrition) приобрела крупнейшее предприятие по производству мороженого в Сибири «Полярис», расположенное в Новосибирске. Об этом сообщили в компании.
В 2025 г. завод выпустил более 19 000 т продукции. Среди ассортимента были как собственные торговые марки ритейлеров, так и мороженое под известными брендами – «Простоквашино», Salwadore и «Дело в сливках». Производство также располагает крупнейшим за Уралом холодильно-складским комплексом общей площадью 35 000 кв. м.
В сообщении компании говорится, что покупка актива стала ключевым этапом в стратегии «Логики молока», рассчитанной до 2030 г. Она включает выход на новые рынки, в частности, мороженого. Кроме того, планируется расширение ассортимента продукции и укрепление позиций компании в молочной промышленности России.
«Логика молока» также планирует сохранить текущий управленческий состав завода и в 2026 г. приступить к поэтапной интеграции.
В октябре производитель молочной продукции Health & Nutrition сменил корпоративное название на «Логику молока». Решение было мотивировано завершением локализации и укреплением статуса организации в качестве «лидера российской молочной продукции». До сентября 2023 г. бизнес назывался АО «Данон Россия».
«Логика молока» полностью завершила процесс локализации и стала российской компанией 17 декабря. Председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов говорил, что инвестиционная программа компании до 2030 г. оценивается примерно в 100 млрд руб., при этом в 2026 г. планируется вложить около 9 млрд руб.