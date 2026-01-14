«Логика молока» объявила о покупке завода по производству мороженого «Полярис»

В 2025 г. завод выпустил более 19 000 т продукции. Среди ассортимента были как собственные торговые марки ритейлеров, так и мороженое под известными брендами – «Простоквашино», Salwadore и «Дело в сливках». Производство также располагает крупнейшим за Уралом холодильно-складским комплексом общей площадью 35 000 кв. м.