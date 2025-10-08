Бывшая «Danone Россия» сменила название на «Логику молока»
Производитель молочной продукции Health & Nutrition принял решение о смене корпоративного названия на «Логику молока», сообщили на сайте компании. Оно будет использоваться в публичных коммуникация компании.
«Мы рады представить новое имя компании, которое отражает наши ценности и приоритеты. Мы видим молочную индустрию как стройную и логичную систему, где все продумано до мелочей», – рассказал гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев.
Решение было принято как результат завершения локализации и укрепления статуса компании как «лидера российской молочной продукции». Название подчеркивает, что в производстве используется современный научно-технологический потенциал для преумножения пользы продуктов, сообщил председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.
Новый логотип компании – это капля молока, в котором считываются первые буквы названия бренда. Зеленый цвет означает «естественность, гармонию и устойчивость, и это то, что составляет основу стратегии компании».