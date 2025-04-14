Danone не вернется на российский рынок из-за утраты контроля над бизнесом
Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за полной утраты контроля над своими прежними активами. Об этом заявил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.
По его словам, подобная ситуация сложилась у многих западных компаний, которые продали свои российские активы после 2022 г. Большинство из них уже лишились права на обратный выкуп бизнеса.
«При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сообщил Алисултанов в интервью ТАСС.
18 марта президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, поручил правительству разработать механизм возвращения западного бизнеса в страну. Глава государства подчеркнул, что этот процесс должен быть основан на принципах добросовестного ведения дел и внимательного мониторинга действий компаний, которые покинули Россию, «хлопнув дверью».
Путин также отметил, что вопрос возвращения иностранного бизнеса будет рассматриваться только при условии приоритетного положения российских предприятий. Если же освободившиеся ниши уже заняты отечественными игроками, то «поезд ушел».