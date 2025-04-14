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Danone не вернется на российский рынок из-за утраты контроля над бизнесом

Ведомости

Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за полной утраты контроля над своими прежними активами. Об этом заявил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

По его словам, подобная ситуация сложилась у многих западных компаний, которые продали свои российские активы после 2022 г. Большинство из них уже лишились права на обратный выкуп бизнеса.

«При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сообщил Алисултанов в интервью ТАСС.

18 марта президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, поручил правительству разработать механизм возвращения западного бизнеса в страну. Глава государства подчеркнул, что этот процесс должен быть основан на принципах добросовестного ведения дел и внимательного мониторинга действий компаний, которые покинули Россию, «хлопнув дверью».

Путин также отметил, что вопрос возвращения иностранного бизнеса будет рассматриваться только при условии приоритетного положения российских предприятий. Если же освободившиеся ниши уже заняты отечественными игроками, то «поезд ушел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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