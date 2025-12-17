«Логика молока» завершила локализацию и стала российской компанией

Алисултанов добавил, что 2025 г. стал для компании этапом глубокой трансформации. «Логика молока» прошла все переходные этапы, утвердила новую стратегию и философию, основанную на осознанном росте, качестве и инновациях, указал он. По его данным, сегодня компания занимает лидирующие позиции в отрасли: в ряде продуктовых категорий ее доля достигает 40%, а около 90% выпускаемой продукции относится к сегменту здорового питания.