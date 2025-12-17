«Логика молока» завершила локализацию и стала российской компанией
Компания «Логика молока» (Бывшая Health & Nutrition) полностью завершила процесс локализации и стала российской компанией. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил председатель совета директоров Руслан Алисултанов.
По его словам, инвестиционная программа компании до 2030 г. оценивается примерно в 100 млрд руб., при этом в 2026 г. планируется вложить около 9 млрд руб. Алисултанов указал, что основными направлениями инвестиций станут – модернизация производственных площадок, развитие функциональных и растительных напитков, сырного направления, а также наращивание экспорта в страны СНГ, Ближнего Востока и Китай.
Алисултанов добавил, что 2025 г. стал для компании этапом глубокой трансформации. «Логика молока» прошла все переходные этапы, утвердила новую стратегию и философию, основанную на осознанном росте, качестве и инновациях, указал он. По его данным, сегодня компания занимает лидирующие позиции в отрасли: в ряде продуктовых категорий ее доля достигает 40%, а около 90% выпускаемой продукции относится к сегменту здорового питания.
По подсчетам председателя совета директоров, каждый 10-й йогурт, экспортируемый из России, производится именно компанией «Логика молока».
В октябре производитель молочной продукции Health & Nutrition сменил корпоративное название на «Логику молока». Решение было мотивировано завершением локализации и укреплением статуса организации в качестве «лидера российской молочной продукции». До сентября 2023 г. бизнес назывался АО «Данон Россия».
Бывшая H&N производит молочную продукцию, а также альтернативные напитки (на основе растительного молока). Брендами компании являются «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Тема», «Био баланс», Planto и др.