«Логика молока» нарастила выручку за первое полугодие на 3,5%
По итогам первого полугодия выручка производителя молочных продуктов «Логика молока» (бывшая «Данон Россия») выросла на 3,5% год к году и составила 84,5 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании, которая есть у «Ведомостей».
Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув рекордных 510 000 т. Компания заявила, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 млн т готовой продукции. Поставки за рубеж выросли на 6%. В натуральном выражении до 8300 т, и на 3% в денежном – до 1,7 млрд руб. Капитальные затраты компании за шесть месяцев составили 2,8 млрд руб., что в 2,2 раза больше год к году.
В «Логике молока» отметили, что заметную динамику в продажах показали категории, связанные со здоровым и сбалансированным питанием. Выросли продажи греческого йогурта (+68%), мягкого творога (+40%) и прессованного творога (+26%). Растет спрос на решения для готовой еды HoReCa. На этом фоне объем продаж напитков на растительной основе Planto увеличился на 4%.
В первом полугодии «Логика молока» запустила более 20 новых продуктов. В их числе высокобелковые и функциональные продукты, перекусы, детское питание и решения для профессионального рынка. Также в первом полугодии компания закрыла сделку по приобретению завода «Полярис».
По итогам 2025 г. выручка компании увеличилась на 13,6%, достигнув 161,1 млрд руб. Доля «Логики молока» на рынке готовой молочной продукции составила 15,1%. Компания расширила географию экспорта, начав поставки в Объединенные Арабские Эмираты. Общий объем экспорта составил 16 900 т, или 3,5 млрд руб., что на 14,2% больше по сравнению с 2024 г.