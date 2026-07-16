«Логика молока» нарастила выручку за первое полугодие на 3,5%

Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув рекордных 510 000 т. Компания заявила, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 млн т готовой продукции. Поставки за рубеж выросли на 6%. В натуральном выражении до 8300 т, и на 3% в денежном – до 1,7 млрд руб. Капитальные затраты компании за шесть месяцев составили 2,8 млрд руб., что в 2,2 раза больше год к году.