«Логика молока» увеличила годовую выручку до 161 млрд рублей
Производитель молочных продуктов и детского питания «Логика молока» (бывшая «Данон Россия») подвел итоги своей деятельности за 2025 г. Выручка компании увеличилась на 13,6%, достигнув 161,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении организации.
Доля «Логики молока» на рынке готовой молочной продукции составила 15,1%. Компания расширила географию экспорта, начав поставки в Объединенные Арабские Эмираты. Общий объем экспорта составил 16 900 т, или 3,5 млрд руб., что на 14,2% больше по сравнению с 2024 г.
«Логика молока» в январе приобрела крупнейшее предприятие по производству мороженого в Сибири «Полярис», расположенное в Новосибирске. В 2025 г. завод выпустил более 19 000 т продукции.
Среди ассортимента были как собственные торговые марки ритейлеров, так и мороженое под известными брендами – «Простоквашино», Salwadore и «Дело в сливках». Производство также располагает крупнейшим за Уралом холодильно-складским комплексом общей площадью 35 000 кв. м.