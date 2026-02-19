«Логика молока» увеличила годовую выручку до 161 млрд рублей

Доля «Логики молока» на рынке готовой молочной продукции составила 15,1%. Компания расширила географию экспорта, начав поставки в Объединенные Арабские Эмираты. Общий объем экспорта составил 16 900 т, или 3,5 млрд руб., что на 14,2% больше по сравнению с 2024 г.