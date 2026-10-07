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Медведь не виноват

Как человеческая среда становится источником пищи для голодных зверей
Сергей Колчин , к. б. н., специалист по поведению и экологии крупных хищных млекопитающих

Конец лета и осень в этом году в ряде регионов Сибири взорвались шквалом сообщений о выходах бурых медведей в населенные пункты. Некоторые столкновения с животными привели к человеческим жертвам. Подхваченная СМИ ситуация породила всеобщую истерию и панику, следствием чего стал массовый отстрел медведей во многих регионах.

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