Медведь не виноват

Конец лета и осень в этом году в ряде регионов Сибири взорвались шквалом сообщений о выходах бурых медведей в населенные пункты. Некоторые столкновения с животными привели к человеческим жертвам. Подхваченная СМИ ситуация породила всеобщую истерию и панику, следствием чего стал массовый отстрел медведей во многих регионах.