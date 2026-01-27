Минсельхоз: Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений в 2025 году
Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений в 2025 г. За год страна поставила 43 млн т продукции на зарубежные рынки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на выставке Gulfood.
«Фактически Россия работает со всем миром», – отметила Лут (цитата по «Прайму»).
По ее словам, основными рынками стали Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и Африка.
18 декабря прошлого года глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев прогнозировал, что компании, которые занимаются в РФ производством удобрений, произведут 65 млн т удобрений в 2025 г. относительно 63 млн т годом ранее.
По объемам производства удобрений страна обошла США, Индию и Канаду. В последние несколько лет Россия занимает второе место, лидером остается Китай.
В июле 2025 г. Гурьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что доля российских минеральных удобрений на мировом рынке может увеличиться с 18–20% до 25% к 2030 г.