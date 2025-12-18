Российские производители удобрений увеличат объем выпуска на 3% за 2025 год
Компании, занимающиеся в России производством удобрений, увеличат их выпуск в 2025 г. до рекордных 65 млн т. Рост в сравнении с показателем 2024 г., предварительно, составит 3%, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
«По предварительным данным, за 2025 г. предприятия отрасли произведут 65 млн т удобрений (против 63 млн в 2024 г.)», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Гурьева, Россия смогла обойти США, Индию и Канаду по объемам производства удобрений. Он также отметил, что в последние несколько лет страна занимает второе место, на первой позиции остается Китай.
При этом, добавил глава РАПУ, Россия первая в мире по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок. Гурьев рассказал, что экспорт в 2025 г. также достигнет рекорда (45 млн т против 42 млн т в 2024 г.). Свыше 75% поставок направляются в дружественные страны. За год экспорт удобрений в Индию увеличился на 40%, на 11% – в Бразилию, на 31% – в Африку.
5 декабря Гурьев отмечал, что текущий курс рубля и рыночная конъюнктура создают благоприятные условия для нормальной работы компаний – производителей удобрений и расширения поставок в страны БРИКС. Глава РАПУ пояснил, что отрасль стремится к ежегодному росту производства примерно на 3–4% и такую динамику можно ожидать, если все инвестиционные программы будут реализованы.