Российские производители удобрений увеличат объем выпуска на 3% за 2025 год

При этом, добавил глава РАПУ, Россия первая в мире по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок. Гурьев рассказал, что экспорт в 2025 г. также достигнет рекорда (45 млн т против 42 млн т в 2024 г.). Свыше 75% поставок направляются в дружественные страны. За год экспорт удобрений в Индию увеличился на 40%, на 11% – в Бразилию, на 31% – в Африку.