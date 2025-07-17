Россия планирует увеличить долю на рынке минеральных удобрений до 25%
Доля российских минеральных удобрений на мировом рынке может вырасти с 18–20% до 25% к 2030 г., заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
Гурьев отметил, что Россия занимает второе – после Китая – место по производству минеральных удобрений. Глава РАПУ уведомил Путина о рекордных 63 млн т продукции, произведенных в 2024 г., и рассказал о планах увеличить этот показатель в текущем году еще на 2 млн т.
«Говоря о росте, которого мы достигли, важно, что мы росли и в азотном сегменте, и в фосфорном сегменте, и в калийном. Допустим, по азотным одобрениям мы выросли в 1,5 раза за десять лет, по фосфорным мы выросли на 6,6 млн т – практически в 1,6 раза, по калию – были введены новые мощности компании «Еврохим» – в 1,7 раза», – уточнил Гурьев.
В мае в РАПУ прокомментировали повышение Евросоюзом пошлин на удобрения из России. Представители ассоциации тогда предупредили, что этот процесс навредит самой Европе и станет причиной скачка мировых цен на продукты, а также затронет беднейшие страны. Они обратили внимание на то, что на фермеров и потребителей сельхозпродукции в странах Европы «ляжет бремя финансовых издержек, связанных с нерыночными шагами по ограничению конкуренции».