Россия планирует увеличить долю на рынке минеральных удобрений до 25%

«Говоря о росте, которого мы достигли, важно, что мы росли и в азотном сегменте, и в фосфорном сегменте, и в калийном. Допустим, по азотным одобрениям мы выросли в 1,5 раза за десять лет, по фосфорным мы выросли на 6,6 млн т – практически в 1,6 раза, по калию – были введены новые мощности компании «Еврохим» – в 1,7 раза», – уточнил Гурьев.