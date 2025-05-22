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РАПУ: рост тарифов ЕС на импорт удобрений из РФ ударит по беднейшим странам

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Повышение Евросоюзом пошлин на удобрения из России навредит самой Европе и станет причиной скачка мировых цен на продукты. Этот процесс затронет беднейшие страны, сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), передает ТАСС.

Как отметили в ассоциации, на фермеров и потребителей сельхозпродукции в странах Европы «ляжет бремя финансовых издержек, связанных с нерыночными шагами по ограничению конкуренции». Повышение пошлин, по мнению экспертов из РАПУ, также может привести к ускорению глобальной продовольственной инфляции, от чего в первую очередь пострадают беднейшие развивающиеся страны.

Кроме того, в ассоциации подчеркнули, что Россия будет налаживать и развивать поставки в другие регионы мира. По итогам 2024 г. 76% всего российского экспорта минеральных удобрений пришлось на дружественные страны против 69% в 2019 г.

22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Европарламента, заявив, что европейцы «выстрелили себе в ногу». По его словам, страны получат азотные удобрения хуже и по более высокой цене, так как российский вариант действительно наивысшего качества.

22 мая Европарламент одобрил введение дополнительных импортных таможенных пошлин на широкий спектр сельскохозяйственных товаров и некоторые виды удобрений из России и Белоруссии. Пошлины на некоторые из них вырастут до 100% (против показателей ранее в 6,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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