РАПУ: рост тарифов ЕС на импорт удобрений из РФ ударит по беднейшим странам
Повышение Евросоюзом пошлин на удобрения из России навредит самой Европе и станет причиной скачка мировых цен на продукты. Этот процесс затронет беднейшие страны, сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), передает ТАСС.
Как отметили в ассоциации, на фермеров и потребителей сельхозпродукции в странах Европы «ляжет бремя финансовых издержек, связанных с нерыночными шагами по ограничению конкуренции». Повышение пошлин, по мнению экспертов из РАПУ, также может привести к ускорению глобальной продовольственной инфляции, от чего в первую очередь пострадают беднейшие развивающиеся страны.
Кроме того, в ассоциации подчеркнули, что Россия будет налаживать и развивать поставки в другие регионы мира. По итогам 2024 г. 76% всего российского экспорта минеральных удобрений пришлось на дружественные страны против 69% в 2019 г.
22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Европарламента, заявив, что европейцы «выстрелили себе в ногу». По его словам, страны получат азотные удобрения хуже и по более высокой цене, так как российский вариант действительно наивысшего качества.
22 мая Европарламент одобрил введение дополнительных импортных таможенных пошлин на широкий спектр сельскохозяйственных товаров и некоторые виды удобрений из России и Белоруссии. Пошлины на некоторые из них вырастут до 100% (против показателей ранее в 6,5%).